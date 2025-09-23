लग्जरी कार चोरी करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार, इकरार के कब्जे से बरामद हुई तीन महंगी कारें

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में रोहिणी जिला एएटीएस की टीम ने महंगी कारों की चोरी करने वाले एक गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। जिसकी पहचान 29 वर्षीय इकरार के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी के कब्जे से चोरी की तीन महंगी कार, दो किआ सेल्टोस और एक हुंडई क्रेटा बरामद की गईं।

रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि 16 सितंबर को एएटीएस रोहिणी की टीम को एक कार चोर को लेकर गुप्त सूचना मिली थी। टीम ने सूचना के आधार पर रोहिणी जिले के क्षेत्र में जाल बिछाया। टीम ने एक व्यक्ति को रोका जब वह एक किआ सेल्टोस कार में नाला रोड, सेक्टर-15 के पास से आ रहा था।