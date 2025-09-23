लग्जरी कार चोरी करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार, इकरार के कब्जे से बरामद हुई तीन महंगी कारें
बाहरी दिल्ली में रोहिणी जिला एएटीएस टीम ने महंगी कार चोरी करने वाले गिरोह के सरगना इकरार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की तीन महंगी कारें बरामद की हैं जिनमें दो किआ सेल्टोस और एक हुंडई क्रेटा शामिल हैं। पूछताछ में उसने कई अन्य वाहन चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में रोहिणी जिला एएटीएस की टीम ने महंगी कारों की चोरी करने वाले एक गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। जिसकी पहचान 29 वर्षीय इकरार के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी के कब्जे से चोरी की तीन महंगी कार, दो किआ सेल्टोस और एक हुंडई क्रेटा बरामद की गईं।
रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि 16 सितंबर को एएटीएस रोहिणी की टीम को एक कार चोर को लेकर गुप्त सूचना मिली थी। टीम ने सूचना के आधार पर रोहिणी जिले के क्षेत्र में जाल बिछाया। टीम ने एक व्यक्ति को रोका जब वह एक किआ सेल्टोस कार में नाला रोड, सेक्टर-15 के पास से आ रहा था।
वहीं, जांच के दौरान किआ सेल्टोस कार केएनके मार्ग से चोरी की पाइ गई। आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ में उसने वाहन चोरी के कई अन्य मामलों में अपनी संलिप्तता को लेकर जानकारी दी।
जांच के दौरान, उसकी निशानदेही पर थाना केएनके मार्ग और थाना मंगोलपुरी से चुराई गई दो और कारें एक किआ सेल्टोस और एक हुंडई क्रेटा बरामद की गईं। पुलिस इससे पूछाताछ कर इस गिरोह के अन्य सदस्यों को लेकर जानकारी जुटा रही है।
