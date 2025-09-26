हाई रिस्क प्रेगनेंसी की निगरानी में चूक, सिस्टम की लापरवाही के चलते सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

गाजियाबाद में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते मातृ मृत्यु दर बढ़ रही है। डोर-टू-डोर सर्वे में कमी और हाई रिस्क प्रेग्नेंसी (एचआरपी) वाली महिलाओं की निगरानी में चूक हो रही है। अगस्त तक 4945 एचआरपी महिलाएं चिह्नित हैं पर उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो रही। जांच में लापरवाही के चलते महिलाओं की जान जा रही है।

मदन पांचाल, गाजियाबाद। गाजियाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा डोर टू डोर सर्वे एवं निगरानी में लापरवाही बरती जा रही है। इतना ही नहीं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी (एचआरपी) महिलाओं की निगरानी में चूक से प्रसव के दौरान अथवा बाद में महिलाओं की मौत की संख्या बढ़ रही है। हर महीने एक से दो महिलाओं की मौत हो रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह स्थिति तब है, जबकि हर महीने नि:शुल्क जांच के बाद सैकड़ों महिलाओं को हाई रिस्क प्रेगनेंसी चिह्नित करते हुए उनकी देखभाल के निर्देश जारी होते हैं। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त तक जिले में कुल 4945 एचआरपी चिह्नित हैं। इनकी निगरानी कमजोर होती जा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत महीने की एक, नौ, 16 व 24 तारीख को सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच को विशेष शिविर आयोजित होते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में जिले में आन रिकार्ड 27 मातृ मृत्यु दर्ज हैं। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से लेकर जुलाई तक आठ मातृ मृत्यु दर्ज हैं। अगस्त में पांच महिलाओं की मौतों का डेथ आडिट चल रहा है। इनमें दो मौत तो जिला महिला अस्पताल में ही हुई है।

तीनों महिलाओं के घर नहीं पहुंचे स्वास्थ्य कर्मी विजयनगर के विपिन की 37 वर्षीय पत्नी विशाखा की प्रीमेच्योर डिलीवरी घर पर हो गई। महिला को हालत खराब होने पर जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां मृतावस्था में रेफर कर दिया गया। प्रकरण की जांच जारी है।