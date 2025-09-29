Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Video: हिस्ट्रीशीटर की बर्थडे पार्टी में पुलिसकर्मियों ने लगाए ठुमके, चौकी इंचार्ज समेत चार सस्पेंड

    By ashutosh gupta Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:09 PM (IST)

    साहिबाबाद में हिस्ट्रीशीटर की बर्थडे पार्टी में पुलिसकर्मियों के नाचने का वीडियो वायरल होने पर DCP ने सख्त कार्रवाई की है। सीमा चौकी प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच में पता चला कि पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में पार्टी में शामिल हुए थे। मामले की विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    हिस्ट्रीशीटर की बर्थडे पार्टी में ठुमके लगाते चौकी प्रभारी समेत चार सस्पेंड।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाने की सीमा चौकी प्रभारी व अन्य स्टाफ न सिर्फ एक हिस्ट्रीशीटर की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए बल्कि वहां जमकर ठुमके भी लगाए।

    इस पार्टी का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल ने इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए चौकी प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया।

    यह वीडियो Bar का बताया जा रहा है। वीडियो में कुछ युवक और एक युवती नाचते हुए नजर आ रहे हैं। जिसमें से एक साहिबाबाद थाने का हिस्ट्रीशीटर इरशाद मलिक है और उसके साथ डांस कर रहे चारों पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इरशाद मलिक के खिलाफ गोकशी के मामले दर्ज हैं। वीडियो वायरल होने के बाद इसकी जांच एसीपी से कराई गई। जांच में पाया गया कि वीडियो में शनिवार का है और साहिबाबाद थाने की राजेंद्र नगर चौकी क्षेत्र का है। इसमें सीमा चौकी प्रभारी और चौकी पर तैनात तीन पुलिसकर्मी हैं।

    जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई। डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल ने बताया कि मामले में सीमा चौकी प्रभारी आशीष कुमार जादौन, हेड कांस्टेबल योगेश कुमार, सिपाही ज्ञानेंद्र और अमित कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है।

    जांच में पाया गया है कि इरशाद मलिक ने रोज बार में अपनी जन्मदिन की पार्टी रखी थी। जहां चारों पुलिसकर्मियों को भी बुलाया गया था। डीसीपी का कहना है कि सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच का भी आदेश दिया गया है।

    यह भी पढ़ें- 'जेल में मुख्तार की मौत के बाद से मैं अचार संग खाने लगा था रोटी', द‍िल्‍ली से लौटे आजम का बड़ा बयान