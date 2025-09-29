Video: हिस्ट्रीशीटर की बर्थडे पार्टी में पुलिसकर्मियों ने लगाए ठुमके, चौकी इंचार्ज समेत चार सस्पेंड

साहिबाबाद में हिस्ट्रीशीटर की बर्थडे पार्टी में पुलिसकर्मियों के नाचने का वीडियो वायरल होने पर DCP ने सख्त कार्रवाई की है। सीमा चौकी प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच में पता चला कि पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में पार्टी में शामिल हुए थे। मामले की विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाने की सीमा चौकी प्रभारी व अन्य स्टाफ न सिर्फ एक हिस्ट्रीशीटर की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए बल्कि वहां जमकर ठुमके भी लगाए। इस पार्टी का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल ने इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए चौकी प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। यह वीडियो Bar का बताया जा रहा है। वीडियो में कुछ युवक और एक युवती नाचते हुए नजर आ रहे हैं। जिसमें से एक साहिबाबाद थाने का हिस्ट्रीशीटर इरशाद मलिक है और उसके साथ डांस कर रहे चारों पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में हैं।

VIDEO: Dance, drama & suspension! Video of Ghaziabad cops grooving at history-sheeter’s birthday bash in a bar goes viral. DCP suspends 4, probe ordered.#GhaziabadPoliceInNews #Police pic.twitter.com/7DBUjgEFnE — Kushagra Mishra (@m_kushagra) September 29, 2025 इरशाद मलिक के खिलाफ गोकशी के मामले दर्ज हैं। वीडियो वायरल होने के बाद इसकी जांच एसीपी से कराई गई। जांच में पाया गया कि वीडियो में शनिवार का है और साहिबाबाद थाने की राजेंद्र नगर चौकी क्षेत्र का है। इसमें सीमा चौकी प्रभारी और चौकी पर तैनात तीन पुलिसकर्मी हैं।

जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई। डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल ने बताया कि मामले में सीमा चौकी प्रभारी आशीष कुमार जादौन, हेड कांस्टेबल योगेश कुमार, सिपाही ज्ञानेंद्र और अमित कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है।