    गाजियाबाद: बिना हेलमेट पेट्रोल न देने पर गुंडों ने पेट्रोल पंपकर्मियों को पीटा, पुलिस से मांगी सुरक्षा

    By vineet kumar Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:07 PM (IST)

    गाजियाबाद में बिना हेलमेट पेट्रोल लेने पहुंचे युवकों ने कर्मचारियों से मारपीट की। नो हेलमेट नो फ्यूल नियम का पालन करने पर युवकों ने साथियों के साथ मिलकर हमला किया जिसमें तीन कर्मचारी घायल हो गए। पेट्रोल पंप डीलरों ने पुलिस आयुक्त से मिलकर सुरक्षा की मांग की है। पुलिस आयुक्त ने घटना की पुनरावृत्ति रोकने और हमलावरों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं।

    गाजियाबाद में नो हेलमेट पर पेट्रोल न देने पर गुंडों ने पेट्रोल पंप कर्मियों को पीटा, पुलिस से मांगी सुरक्षा

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एक तरफ पुलिस नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चला रही है। वहीं, दूसरी ओर एक पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट आए दोपहिया चालकों ने पेट्रोल देने से मना करने पर पंप कर्मचारियों को पीट दिया। शनिवार को हुई इस घटना से गुस्साए पेट्रोल पंप डीलरों ने पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर सुरक्षा की मांग की।

    चार-पांच युवक बिना हेलमेट आए

    पंप कर्मचारियों ने जब पेट्रोल देने से मना किया तब युवक वापस चले गए लेकिन कुछ देर बाद अपने 10-15 साथियों के साथ आए और पंप कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। तीन कर्मचारी मारपीट में घायल हुए हैं। एक कर्मचारी की हालत गंभीर है, उसे कई जगह चोट आई है। 

    एनएच-नौ पर क्राॅसिंग रिपब्लिक थानाक्षेत्र में मवई निवासी सुरेश शर्मा का पेट्रोल पंप है। शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे पेट्रोल पंप पर दो दोपहिया पर सवार होकर चार-पांच युवक बिना हेलमेट आए थे। पंप कर्मचारियों ने 'नो हेलमेट, नो फ्यूल पाॅलिसी' के तहत पेट्रोल देने से मना कर दिया। उस समय तो युवक चुले गए लेकिन करीब आधा घंटे बाद 10-15 युवक आए और उनके पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट की।

    चाकू और डंडे लेकर आए हमलावर

    युवकों के हाथ में चाकू और डंडे थे। पंप कर्मचारियों को युवकों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। हमले में पंप कर्मचारी विजयनगर निवासी प्रेमपाल, अनुज और चेतन घायल हुए हैं। अपनी गुंडागर्दी दिखाने के बाद हमलावर पंप कर्मियों को धमकी देते हुए फरार हो गए। इसके बाद अन्य पंप कर्मचारियों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अनुज और चेतन को छुट्टी दे दी गई, लेकिन प्रेमपाल के बाजू में चाकू का वार लगने से घाव हुआ है और आंख के पास चोट आई है। प्रेमपाल का इलाज जिला एमएमजी अस्पताल में चल रहा है।

    पुलिस आयुक्त से की शिकायत

    पेट्रोल पंप मालिकों ने घटना पर नाराजगी जताते हुए शनिवार को पुलिस आयुक्त जे रविंदर गौड से मुलाकात की और सुरक्षा की मांग की। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन शर्मा के मुताबिक सभी पंप मालिक सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन इस तरह हमले होंगे तो काम करना ही मुश्किल हो जाएगा। आयुक्त ने सभी थानाक्षेत्रों में इस तरह की घटना की पुनरावृति रोकने और शुक्रवार रात हमला करने वाले आरोपितों को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं।

