गाजियाबाद में ओपीडी में पहुंचे बुखार के 523 मरीज, बेहोशी की हालत में इमरजेंसी पहुंचे दो की मौत

गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में बेहोशी की हालत में लाए गए दो लोगों की मौत हो गई। बुखार और सांस लेने में तकलीफ के साथ एक महिला को मृत लाया गया जबकि एक अज्ञात पुरुष को भी मृत घोषित कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने मरीना सोसायटी में दूषित पानी के तीन नमूने लिए जो विफल रहे। स्वस्थ नारी अभियान में 1283 महिलाओं की हाइपरटेंशन की जांच की गई।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बेहोशी की हालत में जिला एमएमजी अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे दो लोगों की मौत हो गई। अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार न्यू पंचवटी काॅलोनी के रहने वाले राजकुमार की 65 वर्षीय पत्नी रेखा भटनागर को स्वजन बेहोशी की हालत में लेकर पहुंचे। रेखा को बुखार के साथ सांस लेने में परेशानी थी। इन दिनों लोग वायरल इंफेक्शन की गिरफ्त में आ रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीएमएस डाॅ. राकेश कुमार सिंह का कहना है कि रेखा को इमरजेंसी में मृतावस्था में लाया गया। ईएमओ ने रेखा को मृत घोषित करते हुए शव को स्वजन को सौंप दिया गया। इसके अलावा एक अज्ञात पुरुष को बेहोशी की हालत में इमरजेंसी में भर्ती कराया गया।

चिकित्सकों ने मृत घोषित करते हुए शव को मोर्चरी में भिजवा दिया। मौसम में बदलाव के साथ ही उल्टी-दस्त और बुखार के मरीज कम नहीं हो रहे है। वायरल इंफेक्शन से लोग परेशान हैं। तीनों अस्पतालों की ओपीडी में शनिवार को 66 बच्चों समेत बुखार के कुल 523 मरीज पहुंचे।

जिला एमएमजी अस्पताल, संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल और डूंडाहेड़ा अस्पताल की ओपीडी में कुल 3319 मरीज पहुंचे। इनमें 602 बीमार बच्चे शामिल रहे। ओपीडी में पहुंचे 31 लोगों को गंभीर हालत में भर्ती किया गया। पानी के तीन नमूने जांच में फेल, नोटिस जारी जासं, गाजियाबाद। एनएच-24 स्थित मरीना सोसायटी के लोग दूषित पानी पी रहे हैं। शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोसायटी में पहुंचकर दस सितंबर को पानी के तीन नमूने लेकर जांच को प्रयोगशाला में भेजे। जिला सर्विलांस अधिकारी आरके गुप्ता ने बताया कि पानी के तीनों नमूने जांच में फेल पाये गये। सोसायटी के प्रबंधक को नोटिस जारी करके पानी के टैंकी की साफ सफाई एवं रखरखाव का विवरण मांगा गया। सोसायटी स्तर से कोई जवाब नहीं दिया गया है।

अब नए सिरे से नोटिस भेजकर आठ बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है। जवाब न देने की स्थिति में सुसंगत धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई की जायेगी। 1283 महिलाओं की हाइपरटेंशन को लेकर की गई स्क्रीनिंग जासं, गाजियाबाद। स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार अभियान के तहत शनिवार को 53 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कुल 1283 महिलाओं की हाइपरटेंशन को लेकर स्क्रीनिंग की गई। सीएमओ की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि मधुमेह को लेकर 945, ओरल व ब्रेस्ट कैंसर को लेकर 751,टीबी को लेकर 522, हीमोग्लोबिन को लेकर 1027,टीकाकरण को लेकर 1009, एएनसी चेक अप 323 और 1350 महिलाओं को सेहत के प्रति जागरुक किया गया।