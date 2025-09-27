Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में डीप फ्रिजर में आ रहे करंट की चपेट में आने से चार साल की बच्ची की मौत, दुकानदार फरार

    By Vikas Verma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:53 AM (IST)

    गाजियाबाद के फरीदनगर में एक दर्दनाक हादसे में चार वर्षीय नित्या की डीप फ्रीजर से करंट लगने से मौत हो गई। वह दुकान पर कोल्ड ड्रिंक लेने गई थी तभी यह हादसा हुआ। घटना के बाद दुकानदार फरार है। परिजनों की सहमति से पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम के शव सौंप दिया। क्षेत्र में पहले भी फ्रीजर में करंट आने की शिकायतें थीं।

    prefferd source google
    Hero Image
    डीप फ्रिजर में आ रहे करंट की चपेट में आने से चार वर्षीय बच्ची की माैत

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। भोजपुर थाना क्षेत्र के कस्बा फरीदनगर में डीप फ्रिजर में आ रहे करंट की चपेट में आने से बृहस्पतिवार देर शाम चार वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। बच्ची दुकान से काेल्ड ड्रिंक खरीदने गई थी। घटना के बाद दुकानदार दुकान को बंद कर फरार हो गया। स्वजन की सहमति पर पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम कराए शव उन्हें सौंप दिया। बच्ची की मौत के बाद से स्वजन का रोककर बुरा हाल है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदनगर कस्बे के राहुल की भतीजी नित्या (04) नर्सरी कक्षा में पढ़ाई करती थी। वह बृहस्पतिवार देर शाम पड़ोस के ही सोनू सैनी की दुकान पर कोल्ड ड्रिंक लेने गई थी। जब वे दुकान पर पहुंचीं तो सोनू ने डीप फ्रिजर से कोल्डड्रिंक निकालने के लिए कहा। जैसे ही नित्या ने डीप फ्रिजर को छूआ तो करंट की चपेट में आकर बेहोश हो गई।

    आनन-फानन में उन्हें आसपास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस बीच सोनू मौके से फरार हो गया। कस्बे के लोगों ने बताया कि पिछले कई दिन से डीप फ्रीजर में करंट आ रहा था। एक सप्ताह में कस्बे के कई लोगों को करंट लग चुका था।

    इसके बाद भी सोनू ने फि्जर को सही नहीं कराया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्वजन से बात की। शव पोस्टमार्टम को भेजने के लिए कहा। लेकिन स्वजन ने मना कर दिया। एसीपी ने बताया कि प्रकरण में कोई शिकायत पुलिस को नहीं मिली है। स्वजन ने बच्ची के पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया।