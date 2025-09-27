गाजियाबाद में डीप फ्रिजर में आ रहे करंट की चपेट में आने से चार साल की बच्ची की मौत, दुकानदार फरार

गाजियाबाद के फरीदनगर में एक दर्दनाक हादसे में चार वर्षीय नित्या की डीप फ्रीजर से करंट लगने से मौत हो गई। वह दुकान पर कोल्ड ड्रिंक लेने गई थी तभी यह हादसा हुआ। घटना के बाद दुकानदार फरार है। परिजनों की सहमति से पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम के शव सौंप दिया। क्षेत्र में पहले भी फ्रीजर में करंट आने की शिकायतें थीं।

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। भोजपुर थाना क्षेत्र के कस्बा फरीदनगर में डीप फ्रिजर में आ रहे करंट की चपेट में आने से बृहस्पतिवार देर शाम चार वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। बच्ची दुकान से काेल्ड ड्रिंक खरीदने गई थी। घटना के बाद दुकानदार दुकान को बंद कर फरार हो गया। स्वजन की सहमति पर पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम कराए शव उन्हें सौंप दिया। बच्ची की मौत के बाद से स्वजन का रोककर बुरा हाल है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फरीदनगर कस्बे के राहुल की भतीजी नित्या (04) नर्सरी कक्षा में पढ़ाई करती थी। वह बृहस्पतिवार देर शाम पड़ोस के ही सोनू सैनी की दुकान पर कोल्ड ड्रिंक लेने गई थी। जब वे दुकान पर पहुंचीं तो सोनू ने डीप फ्रिजर से कोल्डड्रिंक निकालने के लिए कहा। जैसे ही नित्या ने डीप फ्रिजर को छूआ तो करंट की चपेट में आकर बेहोश हो गई।

आनन-फानन में उन्हें आसपास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस बीच सोनू मौके से फरार हो गया। कस्बे के लोगों ने बताया कि पिछले कई दिन से डीप फ्रीजर में करंट आ रहा था। एक सप्ताह में कस्बे के कई लोगों को करंट लग चुका था।