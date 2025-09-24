Language
    Ghaziabad News: मधुबन बापूधाम योजना के आवंटियों के लिए गुड न्यूज, लॉटरी के जरिये मिलेंगे प्लॉट

    By Shahnawaz Ali Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:25 AM (IST)

    गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम योजना के 161 आवंटियों जो श्मशान घाट के निकट भूखंड मिलने से असहज थे उन्हें जीडीए नवरात्रि पर लॉटरी द्वारा भूखंड आवंटित करेगा। अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि आवंटियों की मांग पर जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने समाधान के निर्देश दिए। नई योजना के तहत 30 सितंबर को लॉटरी से आवंटन होगा।

    नवरात्र पर मधुबन बापूधाम योजना के 161 आवंटियों को भूखंड मिलेंगे। (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मधुबन बापूधाम योजना के 161 आवंटियों के लिए प्राधिकरण नवरात्रि पर भूखंड़ आवंटित करेगा। यह आवंटी शमशान घाट के निकट भूखंड आवंटित होने के कारण असहज महसूस कर रहे थे। इसके लिए जीडीए 30 सितंबर को लॉटरी प्रक्रिया के तहत भूखंड आवंटित किए जाएंगे।

    अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि पिछले कई वर्षों से प्रभावित आवंटियों द्वारा प्राधिकरण से मांग की जा रही थी कि उन्हें अन्य स्थान पर भूखंड आवंटित किए जाएं। इसे गंभीरता से लेते हुए जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने स्थिति की समीक्षा करते हुए शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।

    नई योजना के तहत लेआउट को दोबारा तैयार करते हुए प्राधिकरण बोर्ड से विधिवत अनुमोदन हासिल कर अब नए भूखंडों का आवंटन 30 सितंबर को लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से करने के निर्देश दिए हैं। लॉटरी के तहत उन्हीं आवंटियों को शामिल किया जाएगा, जिनके भूखंड शमशान भूमि के निकट थे और उन्होंने वैकल्पिक स्थान की मांग की थी।

