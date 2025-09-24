Ghaziabad News: मधुबन बापूधाम योजना के आवंटियों के लिए गुड न्यूज, लॉटरी के जरिये मिलेंगे प्लॉट

गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम योजना के 161 आवंटियों जो श्मशान घाट के निकट भूखंड मिलने से असहज थे उन्हें जीडीए नवरात्रि पर लॉटरी द्वारा भूखंड आवंटित करेगा। अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि आवंटियों की मांग पर जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने समाधान के निर्देश दिए। नई योजना के तहत 30 सितंबर को लॉटरी से आवंटन होगा।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मधुबन बापूधाम योजना के 161 आवंटियों के लिए प्राधिकरण नवरात्रि पर भूखंड़ आवंटित करेगा। यह आवंटी शमशान घाट के निकट भूखंड आवंटित होने के कारण असहज महसूस कर रहे थे। इसके लिए जीडीए 30 सितंबर को लॉटरी प्रक्रिया के तहत भूखंड आवंटित किए जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि पिछले कई वर्षों से प्रभावित आवंटियों द्वारा प्राधिकरण से मांग की जा रही थी कि उन्हें अन्य स्थान पर भूखंड आवंटित किए जाएं। इसे गंभीरता से लेते हुए जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने स्थिति की समीक्षा करते हुए शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।