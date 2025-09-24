Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में सर्राफ ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट में लिखा सताने वालों का नाम, एक करोड़ अधिक रुपये हड़पे

    By vinit Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 10:14 PM (IST)

    गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में सर्राफ जितेंद्र ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उन्होंने तीन सर्राफ कारोबारियों और एक महिला पर एक करोड़ रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। मृतक के भाई ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है जबकि पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। मृतक ने नंदग्राम थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी।

    prefferd source google
    Hero Image
    चार लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगा सर्राफ ने सीने में गोली मार जान दी

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित आफिसर सिटी-2 सोसायटी निवासी सर्राफ 32 वर्षीय जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू ने बुधवार शाम सीने में गोली मारकर जान दे दी। जितेंद्र के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने महिला समेत तीन सर्राफ कारोबारियों पर करीब एक करोड़ रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। करीब एक सप्ताह पूर्व उन्होंने नंदग्राम थाने में शिकायत दी थी, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार में ही थी लाइसेंसी पिस्टल 

    मृतक के भाई अमित ने बताया कि उनके भाई जितेंद्र पत्नी और दो माह के बेटे के साथ आफिसर सिटी में रहते थे और दिल्ली के कृष्णा नगर में जेएसके नाम से आभूषण की दुकान चलाते थे। बुधवार दोपहर वह कार से सोसाायटी लौटे लेकिन फ्लैट पर नहीं आए। उन्होंने अपनी कार पार्किंग में लगाई। उसमें काफी देर तक बैठे रहे। शाम करीब तीन बजे कार से गोली चलने की आवाज आई। लोगों ने कार में जाकर देखा तो जितेंद्र उर्फ जीतू के बाएं सीने में गोली लगी हुई थी और कार में ही लाइसेंसी पिस्टल था।

    सुसाइड नोट बरामद किया

    सिक्योरिटी गार्ड और अन्य लोग जितेंद्र को खून से लथपथ जितेंद्र को नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने जितेंद्र उर्फ जीतू को मृत घोषित कर दिया। फोरेंसिक टीम ने कार से लाइसेंसी पिस्टल और एक सुसाइड नोट बरामद किया है। मौके पर जांच के लिए एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय ने पुलिस टीम को आवश्यक जांच के निर्देश दिए।

    एक करोड़ रुपये से अधिक हड़पे

    सुसाइड नोट में जितेंद्र ने राजनगर एक्सटेंशन निवासी तीन सर्राफ और उनके यहां नौकरी करने वाली एक महिला पर एक करोड़ रुपये से अधिक हड़पने का आरोप लगाया गया है। सुसाइड नोट के साथ लेनदेन की एक स्लिप भी लगाई गई है। इस स्लिप में एक करोड़ रुपये की कीमत के सोने के बिस्कुट का लेनदेन भी लिखा बताया गया है।

    जितेंद्र ने नंदग्राम थाने में दी थी शिकायत

    मृतक के भाई अमित का कहना है कि उनके भाई को बुरी तरह से टार्चर किया गया है। उनके भाई ने कुछ दिन पूर्व नंदग्राम थाने में भी शिकायत दी थी। पुलिस कोई हल नहीं निकलवा पाई। उसके बाद से आरोपितों के हौसले बुलंद थे। उनके भाई को आरोपितों ने खूब टार्चर किया, जिसकी वजह से उनके भाई ने आत्महत्या की है।

    जांच के बाद शीघ्र कार्रवाई 

    "लेनदेन के विवाद की पूर्व में शिकायत दी थी लेकिन दोनों पक्ष कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा पाए थे। मृतक के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। जांच के बाद शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।"

    -धवल जायसवाल, डीसीपी सिटी

    यह भी पढ़ें- Video: गाजियाबाद में फल विक्रेता ने की बच्ची से छेड़छाड़, गुस्साए लोगों ने खंभे से बांधकर बेल्ट से पीटा