हिंडन एयरपोर्ट विस्तार के लिए किसानों से ली जा रही सहमति, 6.8 एकड़ जमीन अधिग्रहण की तैयारी शुरू
गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा ताकि यात्रियों को अधिक उड़ानें मिल सकें। जिला प्रशासन 6.8 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगा और किसानों से सहमति ली जा रही है। पहले नौ एकड़ जमीन की मांग की गई थी लेकिन कठिनाइयों के कारण अब 6.8 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। वर्ष 2026 तक विस्तार कार्य शुरू होने की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। यात्रियों को हिंडन एयरपोर्ट से अधिक उड़ानें मिल सकें। उड़ानों के लिए रनवे की संख्या बढ़ाई जा सके। इसके लिए हिंडन एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। जिला प्रशासन ने 6.8 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है, जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों की सहमति ली जा रही है।
हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार के लिए पहले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सिकंदरपुर गांव में नौ एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की मांग शासन के माध्यम से जिला प्रशासन से की थी। इसको लेकर कुछ माह पहले सर्वे किया गया तो पता चला कि नौ एकड़ जमीन उपलब्ध कराना मुश्किल होगा।
इतनी मात्रा में जमीन की उपलब्धता नहीं हो सकेगी, क्योंकि प्रस्तावित जमीन पर 30 से अधिक मकान भी बने हुए हैं। इनमें लोग परिवार के साथ रहते हैं। यह रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी गई थी। इसके बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 6.8 एकड़ जमीन मुहैया कराने के लिए कहा है। एडीएम एलए विवेक मिश्रा ने बताया कि 6.8 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए सर्वे कराया जा रहा है।
यह भी पढ़ें- कोल्ड्रिफ कफ सिरप से मौत के बाद अलर्ट, दो साल से कम उम्र के बच्चों को न दें कफ सिरप
लगभग 40 से अधिक किसानों से जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, इस संबंध में किसानों से सहमति ली जा रही है। सभी किसानों से सहमति मिलने के बाद रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में अभी दो से तीन महीने का समय लग सकता है। ऐसे में जमीन का अधिग्रहण करने और एयरपोर्ट के विस्तार का कार्य वर्ष 2026 में ही शुरू होने की उम्मीद है।
एयरपोर्ट के विस्तार से न केवल गाजियाबाद बल्कि आसपास के जिलों में रहने वाले लोगों को फायदा होगा। दिल्ली न जाकर लोग गाजियाबाद से ही देश के कई शहरों में उड़ान भर सकेंगे।
यह भी पढ़ें- Hindon Airport Flights: हिंडन एयरपोर्ट पर तीन दिन 4 घंटे के लिए रद रहेंगी उड़ानें, जानिए क्या है वजह
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।