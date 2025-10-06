हिंडन एयरपोर्ट विस्तार के लिए किसानों से ली जा रही सहमति, 6.8 एकड़ जमीन अधिग्रहण की तैयारी शुरू

गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा ताकि यात्रियों को अधिक उड़ानें मिल सकें। जिला प्रशासन 6.8 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगा और किसानों से सहमति ली जा रही है। पहले नौ एकड़ जमीन की मांग की गई थी लेकिन कठिनाइयों के कारण अब 6.8 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। वर्ष 2026 तक विस्तार कार्य शुरू होने की उम्मीद है।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। यात्रियों को हिंडन एयरपोर्ट से अधिक उड़ानें मिल सकें। उड़ानों के लिए रनवे की संख्या बढ़ाई जा सके। इसके लिए हिंडन एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। जिला प्रशासन ने 6.8 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है, जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों की सहमति ली जा रही है।

हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार के लिए पहले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सिकंदरपुर गांव में नौ एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की मांग शासन के माध्यम से जिला प्रशासन से की थी। इसको लेकर कुछ माह पहले सर्वे किया गया तो पता चला कि नौ एकड़ जमीन उपलब्ध कराना मुश्किल होगा।