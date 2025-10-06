कोल्ड्रिफ कफ सिरप से मौत के बाद अलर्ट, दो साल से कम उम्र के बच्चों को न दें कफ सिरप

मध्यप्रदेश में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के बाद गाजियाबाद में दो साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप पर रोक लगा दी गई है। सीएमओ ने सरकारी और निजी अस्पतालों को एडवाइजरी जारी कर निर्देशों का पालन करने को कहा है। पांच साल से कम उम्र के बच्चों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मध्यप्रदेश समेत कुछ प्रदेशों में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डा. रतनपाल सिंह सुमन ने प्रदेश के सभी सीएमओ को आदेश जारी कर निर्देश दिए हैं कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी होने पर दवाएं न दी जायें। इसमें कफ सिरप भी शामिल हैं।

कफ सिरप के तर्कसंगत प्रयोग आदेश मिलने के बाद सीएमओ डाॅ. अखिलेश मोहन ने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को इस संबंध में एडवायजरी जारी करते हुए सख्ती से अनुपालन करने के निर्देश दिये हैं। यह दिशा-निर्देश बाल चिकित्सा देखभाल में तर्कसंगत औषधि उपयोग एवं रोगी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ भारत सरकार द्वारा बाल्य अवस्था के रोगियों में कफ सिरप के तर्कसंगत प्रयोग को लेकर जारी आदेश के क्रम में जारी किये गये हैं।