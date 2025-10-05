Hindon Airport Flights: हिंडन एयरपोर्ट पर तीन दिन 4 घंटे के लिए रद रहेंगी उड़ानें, जानिए क्या है वजह

Hindon Airport Flights: हिंडन एयरपोर्ट पर तीन दिन 4 घंटे के लिए रद रहेंगी उड़ानें, जानिए क्या है वजह
गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर वायु सेना दिवस के अभ्यास और कार्यक्रम के कारण 6 से 8 अक्टूबर तक सुबह 8.30 बजे से 11.30 बजे तक सभी उड़ानें रद्द रहेंगी। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर तीन साल बाद स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रियों को सूचित कर दिया है। इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें रद्द रहेंगी।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। वायु सेना दिवस को लेकर हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से नोटिस टू एयरमैन लागू किया गया है। छह अक्टूबर को वायुसेना दिवस के तहत परेड का रिहर्सल होगा। इसके बाद 8 अक्टूबर को दिवस पर कार्यक्रम होंगे। ऐसे में छह से आठ अक्टूबर तक हिंडन एयरपोर्ट पर सुबह 8.30 से 11.30 बजे तक सभी उड़ानें रद रहेंगी।
हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर तीन साल बाद स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हिंडन सिविल एयरपोर्ट के निदेशक डॉ. महेश ने बताया कि तीन दिन तक सुबह के कुछ घंटे नोटिस टू एयरमैन लागू रहेगा। इसकी जानकारी सभी एयरलाइंस कंपनियों को दे दी गई है, जिससे इस संबंध में आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
एयरलाइंस कंपनियों ने भी उड़ान रद होने की सूचना अपने यात्रियों को दे चुकी है। इससे सबसे ज्यादा इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें रद रहेंगी। इनमें इंडिगो की हिंडन से बेंगलुरु, वाराणसी और पटना की उड़ान रद रहेगी जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस की हिंडन से बंगलुरू, भुवनेश्वर , वाराणसी, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और पटना की सभी उड़ानें रद रहेंगी।
