दीवाली से पहले ही हिंडन एयरपोर्ट से शुरू हो सकती है लखनऊ और प्रयागराज के लिए उड़ान सेवा

गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से दिवाली से पहले लखनऊ और प्रयागराज के लिए उड़ान सेवा शुरू हो सकती है। सांसद अतुल गर्ग ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ बैठक में यह मांग रखी। पिछले छह महीनों में छह लाख से अधिक यात्रियों ने हिंडन एयरपोर्ट से यात्रा की है और उड़ानों में यात्रियों की संख्या 92 प्रतिशत तक रही है। विमानन कंपनियों ने इस योजना में रूचि दिखाई है।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिल्ली एनसीआर में हिंडन एयरपोर्ट यात्रियों की पसंद बन रहा है। ऐसे में दीवाली से पहले हिंडन एयरपोर्ट से लखनऊ और प्रयागराज के लिए नई उड़ान सेवा शुरू हो सकती है। सांसद अतुल गर्ग ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया के कार्यालय में

एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया, भारतीय वायुसेना और देश की प्रमुख विमानन कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में इसके लिए मांग की। दोनों शहरों के लिए उड़ान सेवा शुरू करने के लिए एएआइ के आपरेशन हेड द्वारा एयरलाइन कंपनियों से प्रस्ताव भी मांग लिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले छह माह में छह लाख से अधिक यात्रियों ने हिंडन एयरपोर्ट से यात्रा की है। हिंडन एयरपोर्ट से संचालित उड़ानों में यात्रियों की संख्या 92 प्रतिशत तक रही है। बैठक के दौरान सांसद ने हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माँदड़ से नौ एकड़ भूमि उपलब्ध कराने को लेकर भी फोन के माध्यम से चर्चा की।

उन्होंने बताया कि जमीन का पहले से ही अधिग्रहण हो चुका है, जमीन पर कब्जा किसानों का है। एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया के आपरेशन हेड शरद कुमार ने सभी विमानन कंपनियों से कहा कि वे दीवाली से पहले लखनऊ और प्रयागराज के लिए उड़ानों की शुरुआत करने के लिए शीघ्र ही प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इस पर इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्टार अलायंस जैसी प्रमुख एयरलाइन कंपनियों ने रूचि दिखाई है।