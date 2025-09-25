Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दीवाली से पहले ही हिंडन एयरपोर्ट से शुरू हो सकती है लखनऊ और प्रयागराज के लिए उड़ान सेवा

    By Abhishek Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 12:01 AM (IST)

    गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से दिवाली से पहले लखनऊ और प्रयागराज के लिए उड़ान सेवा शुरू हो सकती है। सांसद अतुल गर्ग ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ बैठक में यह मांग रखी। पिछले छह महीनों में छह लाख से अधिक यात्रियों ने हिंडन एयरपोर्ट से यात्रा की है और उड़ानों में यात्रियों की संख्या 92 प्रतिशत तक रही है। विमानन कंपनियों ने इस योजना में रूचि दिखाई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    दीवाली से पूर्व हिंडन एयरपोर्ट से शुरू हो सकती है लखनऊ और प्रयागराज के लिए उड़ान सेवा।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिल्ली एनसीआर में हिंडन एयरपोर्ट यात्रियों की पसंद बन रहा है। ऐसे में दीवाली से पहले हिंडन एयरपोर्ट से लखनऊ और प्रयागराज के लिए नई उड़ान सेवा शुरू हो सकती है। सांसद अतुल गर्ग ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया के कार्यालय में

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया, भारतीय वायुसेना और देश की प्रमुख विमानन कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में इसके लिए मांग की। दोनों शहरों के लिए उड़ान सेवा शुरू करने के लिए एएआइ के आपरेशन हेड द्वारा एयरलाइन कंपनियों से प्रस्ताव भी मांग लिए गए हैं।

    उन्होंने कहा कि पिछले छह माह में छह लाख से अधिक यात्रियों ने हिंडन एयरपोर्ट से यात्रा की है। हिंडन एयरपोर्ट से संचालित उड़ानों में यात्रियों की संख्या 92 प्रतिशत तक रही है। बैठक के दौरान सांसद ने हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माँदड़ से नौ एकड़ भूमि उपलब्ध कराने को लेकर भी फोन के माध्यम से चर्चा की।

    उन्होंने बताया कि जमीन का पहले से ही अधिग्रहण हो चुका है, जमीन पर कब्जा किसानों का है। एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया के आपरेशन हेड शरद कुमार ने सभी विमानन कंपनियों से कहा कि वे दीवाली से पहले लखनऊ और प्रयागराज के लिए उड़ानों की शुरुआत करने के लिए शीघ्र ही प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इस पर इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्टार अलायंस जैसी प्रमुख एयरलाइन कंपनियों ने रूचि दिखाई है।

    सांसद ने कहा कि बुधवार को हुई बैठक हिंडन एयरपोर्ट को यात्रियों की सुविधाओं और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी। यात्रियों को जल्द ही हिंडन एयरपोर्ट से लखनऊ और प्रयागराज के लिए भी उड़ान सेवा मिल सकेगी।