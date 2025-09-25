Language
    डेंगू का लार्वा मिला तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को डीएम गाजियाबाद की मंजूरी

    By Madan Panchal Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 09:40 AM (IST)

    गाजियाबाद में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अब डेंगू का लार्वा मिलने पर 5 से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को डीएम ने मंजूरी दी है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के सात और मलेरिया के दो नए मरीज मिले हैं जिससे मरीजों की कुल संख्या क्रमशः 130 और 71 हो गई है।

    जुर्माना लगाने से पहले दिया जाएगा नोटिस, 24 घंटे में देना होगा जवाब। जागरण

    जागरण संवाददाता,गाजियाबाद। अब डेंगू मच्छर का लार्वा मिलने पर संबंधित व्यक्ति पर पांच से दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को डीएम ने स्वीकृत कर दिया है। जिला मलेरिया अधिकारी ज्ञानेन्द्र मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है।

    उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निकाय द्वारा संबंधित क्षेत्रों में कितनी टीमें लगाकर सफाई कराई, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया, लोगों को जागरूक करने पर कितना खर्च हुआ और अधिकारियों के भ्रमण पर होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर जुर्माना राशि का निर्धारण किया जाएगा।

    जुर्माना लगाने से पहले संबंधित को नोटिस देकर 24 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जुर्माना न देने एवं आनाकानी करने पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

    इसके साथ ही अब रोज तीन सौ मरीजों की डेंगू जांच होगी। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जांच किट उपलब्ध करा दी गई है।

    पिछले 24 घंटे में जिले में डेंगू के सात और मलेरिया के दो नए मरीज मिले हैं। डेंगू के सात मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें से छह मरीजों का इलाज जिला एमएमजी अस्पताल के डेंगू वार्ड में चल रहा है।

    कुल मरीजों की संख्या 130 हो गई है। चार मरीजों की जांच रिपोर्ट सरकारी लैब से और तीन मरीजों की जांच रिपोर्ट प्राइवेट लैब से आई है।

    सरकारी लैब में जांच के बाद दो मलेरिया के केस की पुष्टि हुई है। दोनाें मरीज अस्पताल की ओपीडी में बुखार की शिकायत पर पहुंचे थे। मलेरिया के कुल केसों की संख्या 71 हो गई है।

    जिला मलेरिया अधिकारी ज्ञानेन्द्र मिश्रा ने बताया कि डेंगू मच्छर का लार्वा मिलने पर बुधवार को अलग-अलग स्थानों पर 137 लोगों को नाेटिस दिया गया है।

    स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार लोगों को जागरूक करके सलाह दे रही हैं कि मच्छरदानी में सोएं। एसी और कूलर की सफाई जरूर करें। बुखार होने पर केवल पीसीएम की गोली लें। चिकित्सक को दिखाने के बाद ही अन्य दवाएं खाएं।

