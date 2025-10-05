सिद्धार्थ विहार से वसुंधरा की कनेक्टिविटी होगी बेहतर, हरनंदी पर बनेगा फोरलेन का पुल; NH-9 पर कम होगा ट्रैफिक
गाजियाबाद में हरनंदी नदी पर सिद्धार्थ विहार और वसुंधरा को जोड़ने वाला फोरलेन पुल बनेगा। सेतु निगम ने सिंचाई विभाग से एनओसी मांगी है। इस प्रस्ताव को जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को भेजा है। पुल बनने से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और एनएच-9 पर ट्रैफिक कम होगा।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हरनंदी नदी पर सिद्धार्थ विहार से वसुंधरा के बीच फोरलेन का पुल बनाने के लिए सेतु निगम ने सिंचाई विभाग को पत्र भेजकर अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा है, जिससे कि नदी पर पुल बनाने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना बाद में न करना पड़े।
इस संबंध में शहर विधायक को भी सूचना देने के लिए पत्र भेजा गया है। सिद्धार्थ विहार से वसुंधरा की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए शहर विधायक संजीव शर्मा ने हरंनदी नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव दिया है।
जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को भेजा पत्र
सेतु निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर रजनीश यादव ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को पत्र भेजकर बताया कि प्रस्ताव को कार्ययोजना में शामिल करने के लिए जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को भेज दिया है।
उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग से एनओसी मिलने के बाद पुल के निर्माण को लेकर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही शुरू की जाएगी। शहर विधायक ने बताया कि हरनंदी नदी पर पुल बनने से सिद्धार्थ विहार से वसुंधरा और इंदिरापुरम के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी, इसके साथ ही लोग एलिवेटेड रोड का इस्तेमाल भी दिल्ली की ओर आवागमन के लिए कर सकेंगे।
