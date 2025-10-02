Language
    सिद्धार्थ विहार से वसुंधरा के बीच हरनंंदी पर बनेगा पुल, एनएच-9 पर कम होगा यातायात का दबाव

    By Abhishek Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 11:20 PM (IST)

    गाजियाबाद में हरनंदी नदी पर सिद्धार्थ विहार और वसुंधरा के बीच पुल बनने से एनएच-9 पर यातायात का दबाव कम होगा। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा पुल की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही शासन को भेजी जाएगी। इस पुल के बनने से सिद्धार्थ विहार और प्रताप विहार के लोगों को दिल्ली जाने में आसानी होगी और उन्हें जाम से मुक्ति मिलेगी।

    हरनंदी नदी पर पुल बनने से एनएच- नौ पर कम होगा यातायात का दबाव। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हरनंदी नदी के पुल पर सिद्धार्थ विहार से वसुंधरा के बीच में पुल बनने से एनएच- नौ पर यातायात का दबाव कम होगा।

    हिंडन बैराज के पास हरनंदी नदी पर पुल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड की ओर से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का कार्य लगभग पूरा होने वाला है।

    जिसे जल्द ही स्वीकृति के लिए शासन को भेजने की तैयारी है। इस वित्तीय वर्ष में ही प्रोजेक्ट को शासन स्तर से हरी झंडी मिलने की उम्मीद है।

    वर्तमान में सिद्धार्थ विहार, प्रताप विहार में रहे लोगों को एनएच- नौ के रास्ते दिल्ली जाना पड़ता है। उनको रोजाना छिजारसी और नोएडा सेक्टर 62 के पास जाम का भी सामना करना पड़ता है।

    एनएच- नौ पर यातायात का दबाव कम करने के लिए और सिद्धार्थ विहार से वसुंधरा, इंदिरापुरम के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए शहर विधायक ने इस साल की शुरुआत में सेतु निगम को हरंनदी नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव दिया था।

    यह पुल हरनंदी नदी पर पहले से ही बने एक पुल के पास बनाया जाना है, क्योंकि पहले से बने पुल पर यातायात का दबाव अधिक होने के कारण जाम लगता है।

    प्रस्ताव मिलने के बाद सेतु निगम के अधिकारियों ने सर्वे किया और पुल बनाने की कार्ययोजना तैयार की। प्रोजेक्ट मैनेजर रजनीश यादव ने बताया कि सिद्धार्थ विहार में हरनंदी नदी पर बनने वाले पुल की लंबाई 210 मीटर होगी।

    यह पुल फोर लेन का बनाया जाना प्रस्तावित है, जिससे कि जाम की स्थिति न बने। पुल बनाने में लगभग 60 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

    इस पुल के साथ ही वसुंधरा में एलिवेटेड रोड पर दिल्ली के लिए प्रवेश और निकास के लिए कट बनाया जाएगा। ऐसे में पुल बनने के बाद सिद्धार्थ विहार और प्रताप विहार के वाहन चालक पुल से वसुंधरा पहुंचेंगे और वहां से एलिवेटेड रोड पर होकर दिल्ली तक आवागमन कर सकेंगे।

