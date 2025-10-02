सिद्धार्थ विहार से वसुंधरा के बीच हरनंंदी पर बनेगा पुल, एनएच-9 पर कम होगा यातायात का दबाव

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हरनंदी नदी के पुल पर सिद्धार्थ विहार से वसुंधरा के बीच में पुल बनने से एनएच- नौ पर यातायात का दबाव कम होगा।

हिंडन बैराज के पास हरनंदी नदी पर पुल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड की ओर से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का कार्य लगभग पूरा होने वाला है।

जिसे जल्द ही स्वीकृति के लिए शासन को भेजने की तैयारी है। इस वित्तीय वर्ष में ही प्रोजेक्ट को शासन स्तर से हरी झंडी मिलने की उम्मीद है।

वर्तमान में सिद्धार्थ विहार, प्रताप विहार में रहे लोगों को एनएच- नौ के रास्ते दिल्ली जाना पड़ता है। उनको रोजाना छिजारसी और नोएडा सेक्टर 62 के पास जाम का भी सामना करना पड़ता है।

एनएच- नौ पर यातायात का दबाव कम करने के लिए और सिद्धार्थ विहार से वसुंधरा, इंदिरापुरम के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए शहर विधायक ने इस साल की शुरुआत में सेतु निगम को हरंनदी नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव दिया था।