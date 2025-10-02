गाजियाबाद में 6 साल के बच्चे को कार ने कुचला, इकलौते बेटे की मौत से गुस्साए स्वजन का थाने में हंगामा

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के शक्तिखंड-चार में एक कार से कुचलकर छह साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने थाने पर हंगामा किया।

पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत किया और कार को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया। बच्चे की पिता की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

मूलरूप से बिहार के बेगूसराय स्थित अख्तियारपुर टोला बलिया के रहने वाले कांग्रेस यादव शक्तिखंड चार में चर्च के पास झुग्गी में रहते हैं और मजदूरी करते हैं।

उनका छह साल का इकलौता बेटा युवराज बृहस्पतिवार दोपहर चर्च के सामने खेल रहा था। तभी वह एक कार की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर मौत हो गई।

लोगों ने कार चालक को मौके पर रोक लिया और थाने पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस ने लोगों को समझाबुझा कर शांत किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर कार को कब्जे में लिया गया है। आरोपी ड्राइवर राजेंद्र नगर निवासी नितिन है।

वह नोएडा की एक आईटी कंपनी में काम करता है। वह परिवार के साथ कार से कहीं जा रहा था, इस दौरान हादसा हुआ। एसीपी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

