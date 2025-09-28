फेसबुक से फ्रॉड: गाजियाबाद के युवक से यूक्रेनी युवती बनकर 7.79 लाख की ठगी, पैकेज में डॉलर भेजने का झांसा

गाजियाबाद में फेसबुक पर दोस्ती के बाद एक व्यक्ति से 7.79 लाख रुपये की ठगी हुई। यूक्रेनी सेना में होने का दावा करने वाली एक महिला ने कीमती सामान भेजने के बहाने पैसे ऐंठे। एक अन्य मामले में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर एक व्यक्ति से 32 लाख रुपये ठगे गए। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। विजयनगर निवासी एक व्यक्ति से फेसबुक पर दोस्ती कर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित से मित्रता कर युवती ने कहा कि वह यूक्रेन सेना में जवान है। रूस यूक्रेन युद्ध में उनके स्वजन की मौत हो गई है। युवती ने पीड़ित को बताया कि वह भारत आना चाहती है इसलिए उसने पीड़ित को एक पैकेज में कीमती सामान भेजना बताया। इसके बाद काेरियर कंपनी का कर्मचारी बताकर पीड़ित को पैकेज डिलीवरी करने के बहाने कई बार में झांसे में लेकर 7.79 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित देवेंद्र सिंह ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उनके पास फेसबुक पर बीते महीने एक यूक्रेनी युवती विक्टोरिया पर्चेको ने दोस्ती की। बातचीत आगे बढ़ने पर युवती ने उन्हें बताया कि वह यूक्रेनी सेना में है और लड़ाई से थक चुकी है। इसलिए अब वह भारत आना चाहती है। अपना देश छोड़ने से पहले वह अपना कीमती सामान और डाॅलर का पैकेज भारत भेजना चाहती है।

युवती की बातों में आकर उन्होंने अपना मोबाइल नंबर और पता उसे बता दिया। इसके बाद उनके पास काेरियर कंपनी से फोन आया। उन्हें बताया गया कि पैकेज के लिए 85 हजार रुपये की फीस चुकानी होगी। उन्होंने युवती से संपर्क किया तो युवती ने कहा कि उसके पैकेज में डाॅलर हैं। वह फीस चुकाकर पैकेज ले लें। उसमें रखे डालर अपने रुपयों में बदलवाकर शुल्क की भरपाई कर लें।

पीड़ित ने बातों में आकर बताए गए खाते में दो सितंबर को 85 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। तीन सितंबर को उनसे पैकेज इलेक्ट्रोनिक मशीन में गुजरने का चार्ज मांगा गया। पीड़ित से ठगी यहीं नहीं रूकी। उनसे कहा गया कि यूक्रेन से उनके पास करीब 15 करोड़ रुूपये यानि करीब 1.7 मिलियन डालर भेजे गए हैं।

रुपये देने से पहले मनी लांड्रिंग रोकथाम प्रमाण पत्र जारी करना होगा। इसकी फीस के रुप में उनसे फिर 1.23 लाख रुपये ट्रांसफर कराए गए। पीड़ित का कहना है कि उनसे इसी तरह प्रमाण पत्र पर वकीलों की फीस एवं अन्य खर्च के नाम पर कुल सात लाख 79 हजार रुपये ठग लिए गए। परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज कराया है।

शेयर ट्रेडिंग में निवेश का झांसा देकर 32 लाख रुपये ठगे जासं, गाजियाबाद। इंदिरापुरम के वैभव खंड निवासी आलोक भटनाकर से साइबर अपराधियों ने शेयर ट्रेडिंग में निवेश पर मुनाफे का झांसा देकर 32 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि चार जुलाई को फेसबुक पर प्रेमजी इंवेस्ट के नाम से एक विज्ञापन देखा था। विज्ञापन में रुचि दिखाने पर उनके पास एक युवती ने फोन कर संपर्क किया और कहा कि उनकी कंपनी शेयर बाजार में सलाह देती है। कुछ दिन की बातचीत के बाद 20 अगस्त को उन्होंने दो लाख रुपये निवेश शुरू कर दिया। एक सितंबर को उन्हें विक्रम इंजीनयिरंग कंपनी के आइपीओ में निवेश के नाम पर 30 लाख रुपये मांगे गए। जब उन्होंने अपने रुपये निकालने चाहे तो उनसे 27 लाख रुपये मांगे गए। पीड़ित ने परेशान होकर साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराया है।