यमुना पार को बड़ी सौगात: छह लेन वाला नंदनगरी फ्लाईओवर शुरू, लाखों लोगों को ट्रैफिक जाम के झंझट से मुक्ति

दिल्ली में नवरात्र के अवसर पर नंद नगरी फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। यमुना पार क्षेत्र को मिली इस सौगात से लाखों वाहन चालकों को प्रतिदिन औसतन 15 मिनट की बचत होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा और सांसद मनोज तिवारी ने इसे जनता को समर्पित किया। भाजपा सरकार का कहना है कि यह फ्लाईओवर दिल्ली की रफ़्तार को बढ़ाएगा और यातायात को सुगम बनाएगा।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नवरात्र के पावन दिनों में दिल्लीवासियों के लिए कई लाभकारी योजनाएं एवं परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसी क्रम में रविवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा एवं सांसद मनोज तिवारी ने छह लेन के नंद नगरी फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। छह लेन वाले इस फ्लाईओवर को सितंबर 2022 में दिल्ली सरकार की वित्त एवं खर्च समिति की मंजूरी मिली थी। फरवरी 2023 में इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था। इस फ्लाईओवर की लंबाई 1.5 किलोमीटर है जो दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ता है। इस अवसर पर सीएम रेखा ने कहा कि यमुनापार विकास बोर्ड को 1000 करोड़ और ग्रामीण विकास बोर्ड को 1000 करोड़ रुपये दिया है।

उद्घाटन के अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, "सेवा पखवाड़े के अवसर पर आज यमुना पार क्षेत्र को एक और बड़ी सौगात मिली है। नंद नगरी से गगन सिनेमा तक 6 लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण किया गया। हर दिन लाखों वाहन इस फ्लाईओवर से बिना रुकावट गुजरेंगे और प्रत्येक वाहन चालक को औसतन 15 मिनट की बचत होगी। यह यमुना पार के लाखों परिवारों के जीवन को सहज और सरल बनाने का साधन है।"

नंदनगरी फ्लाईओवर के उद्घाटन पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "यहां फ्लाईओवर की शुरुआत हुई है। इसके लिए मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा को जितना भी धन्यवाद दूं कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार काम कर रही है। इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। ये फ्लाईओवर 2023 में उपराज्यपाल के हस्तक्षेप करने से पास हुआ था। फ्लाईओवर बनना शुरू हो गया लेकिन उससे अरविंद केजरीवाल इतना गुस्सा थे कि उन्होंने अड़चन पैदा करने के लिए 27 पेड़ काटने का आदेश देने से मना कर दिया था। कार बदलते ही हमने आदेश किया और काम पूरा हुआ हो गया। हम एक पेड़ के बदले 20 पेड़ लगा रहे हैं।"