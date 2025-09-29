दुर्गा पूजा पंडाल में चिकन-मटन कबाब... CM योगी के आदेश की उड़ रही धज्जियां और लोगों में भारी आक्रोश

गाजियाबाद के इंदिरापुरम में दुर्गा पूजा पंडाल में चिकन-मटन कबाब के स्टॉल लगने से विवाद हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग पूजा समिति पर कमाई के लिए आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। लोगों ने सरकार के आदेश का उल्लंघन करने की भी बात कही। समिति का कहना है कि भक्तों की आस्था का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद में इंदिरापुरम की शिप्रा सनसिटी फेज-वन सोसायटी में एक तरफ दुर्गा पूजा धूमधाम से की जा रही है तो वहीं दूसरी ओर दुर्गा पूजा पंडाल के परिसर में ही स्टॉल लगवाकर चिकन-मटन कबाब और एग रोल बेचा जा रहा है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि पूजा समिति के पदाधिकारी कमाई के चक्कर में आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मिनट 29 सेकेंड के वीडियो में एक व्यक्ति कह रहा है कि ये देखिए गाजियाबाद के इंदिरापुरम में शिप्रा सनसिटी फेज-वन सोसायटी है। दुर्गा पूजा पंडाल के बिल्कुल प्रवेश द्वार पर फूल माला और पूजा सामग्री के बजाय चिकन कबाब, मटन कबाब, कुरकुरे तंदूरी बेचा जा रहा है।

वहीं, इस वीडियो को लेकर लोग सोशल मीडिया पर खूब रोष व्यक्त कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि दुर्गा पूजा में भी कमाई करने के चक्कर में समितियां ये भूल गई हैं कि कौन से स्टॉल लगवाने हैं और कौन से नहीं लगवाने। ऐसा करने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री के आदेश की उड़ रही धज्जियां वीडियो में व्यक्ति कह रहा है कि एक तरफ योगी सरकार का कहना है कि नवरात्र में चिकन-मटन की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। दूसरी ओर सोसायटी में खुलेआम मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।