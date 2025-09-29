Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    87.43 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह के दो शातिर गिरफ्तार, 21 राज्यों में फैला है धोखाधड़ी का जाल

    By vinit Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 08:58 AM (IST)

    गाजियाबाद साइबर क्राइम पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग और टेलीग्राम टास्क के नाम पर 21 राज्यों में 87.43 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के दो साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने गाजियाबाद के एक व्यक्ति से 6.88 लाख रुपये की ठगी की थी। पुलिस ने आरोपियों को खाते के विवरण के आधार पर गिरफ्तार किया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा गिरफ्तार साइबर ठगी के आरोपित। सौ. पुलिस

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टोकरंसी और टेलीग्राम टास्क के नाम पर 21 राज्यों में 158 घटनाएं कर 87.43 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के दो साइबर ठग गिरफ्तार किए हैं। आरोपितों ने गाजियाबाद के एक व्यक्ति से बीते वर्ष मार्च में 6.88 लाख रुपये की ठगी की थी। आरोपितों का कमीशन पर खाता लेने वाला बदमाश फरार है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसीपी क्राइम भास्कर वर्मा के मुताबिक पकड़े गए आरोपित दिल्ली के जहांगीरपुरी निवासी राम आशीष और अमरदीप हैं। आरोपितों ने बीते वर्ष पंचवटी कालोनी निवासी भरत टूटेजा को टेलीग्राम टास्क पर कमाई का झांसा देकर 6.68 लाख रुपये ठगे थे।

    पीड़ित की शिकायत पर 13 मार्च 2024 को केस दर्ज कर साइबर क्राइम थाना पुलिस जांच कर रही थी। इसी बीच एक खाते में हुए लेनदेन का विवरण मिलने पर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

    एसीपी के मुताबिक राम आशीष ने बताया कि वह बीसीए कर रहा है जबकि अमरदीप 12वीं पास है। राम आशीष ने पुलिस को बताया कि करीब दो वर्ष पहले वह एक आजाद फाउंडेशन नामक एनजीओ के लिए काम करता था जिसमें उसे महिलाओं को नौकरी के लिए प्रोत्साहित करने का काम दिया गया था। नौकरी छूटने पर वह अमरदीप के संपर्क में आया।

    अमरदीप साइबर ठगों के लिए काम करता था। उसने राम आशीष को साइबर ठगों के साथ शामिल होने पर अच्छी कमाई का वादा किया। दोनों ने मिलकर इसके बाद बैंक में टेक प्लाजा एंटरप्राइजेज के नाम से फर्म बनाकर उसका खाता खुलवाया।

    दोनों ने कंपनी एवं स्वयं के बैंक खातों की सारी जानकारी दिल्ली के बुराड़ी निवासी अजय पासवान दे दी। पूछताछ में पता चला कि आरोपितों का गैंग आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल , हरियाणा, गुजरात, झारखंड, केरल, बिहार, मध्यप्रदेश, उडीसा, पुडूचेरी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ के लोगों के साथ कुल 158 घटनाओं में कुल 87.43 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की है।