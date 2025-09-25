गाजियाबाद में सरकारी अस्पताल के सेंट्रल ड्रग स्टोर में पड़ा छापा, पांच दवाओं के सैंपल जांच को भेजे

जागरण संवाददाता,गाजियाबाद। जिला एमएमजी अस्पताल स्थित सेंट्रल ड्रग स्टोर में बुधवार को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण की टीम ने आकस्मिक निरीक्षण किया। औषधि निरीक्षक पी सेल्वारा ने इस दौरान स्टोर में दवाओं के रखरखाव का जायजा भी लिया।

दो घंटे तक चले निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिन दवाओं के सैंपल लिए, उन्हें सील कर दिया गया। जांच रिपोर्ट आने तक उक्त दवाओं का उपयोग न करने की सलाह दी गई है।

साथ ही पांच दवाओं के नमूने लेकर जांच के लिए केंद्रीय प्रयोगशाला को भेजे हैं। लिए गए दवाओं के नमूनों में ऐसी दवाएं शामिल है जो रोजाना डेढ़ हजार से अधिक मरीजों को चिकित्सक की परामर्श के बाद दी जाती हैं।