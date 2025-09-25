Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में सरकारी अस्पताल के सेंट्रल ड्रग स्टोर में पड़ा छापा, पांच दवाओं के सैंपल जांच को भेजे

    By Madan Panchal Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 12:00 AM (IST)

    गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल स्थित सेंट्रल ड्रग स्टोर में औषधि मानक नियंत्रण टीम ने निरीक्षण किया। पांच दवाओं के नमूने जांच के लिए केंद्रीय प्रयोगशाला भेजे गए हैं। ये दवाएं मरीजों को दी जाती हैं और विभिन्न राज्यों की कंपनियों द्वारा निर्मित हैं। जांच रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। पूर्व में भी यहां दवाओं के नमूने फेल हो चुके हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण विभाग की टीम ने एमएमजी अस्पताल के स्टोर में मारा छापा। जागरण

    जागरण संवाददाता,गाजियाबाद। जिला एमएमजी अस्पताल स्थित सेंट्रल ड्रग स्टोर में बुधवार को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण की टीम ने आकस्मिक निरीक्षण किया। औषधि निरीक्षक पी सेल्वारा ने इस दौरान स्टोर में दवाओं के रखरखाव का जायजा भी लिया।

    दो घंटे तक चले निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिन दवाओं के सैंपल लिए, उन्हें सील कर दिया गया। जांच रिपोर्ट आने तक उक्त दवाओं का उपयोग न करने की सलाह दी गई है।

    साथ ही पांच दवाओं के नमूने लेकर जांच के लिए केंद्रीय प्रयोगशाला को भेजे हैं। लिए गए दवाओं के नमूनों में ऐसी दवाएं शामिल है जो रोजाना डेढ़ हजार से अधिक मरीजों को चिकित्सक की परामर्श के बाद दी जाती हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इनमें से एक दवा का निर्माण उत्तराखंड, दो का हिमाचल प्रदेश, एक का हरियाणा और एक दवा का निर्माण मध्य प्रदेश की दवा कंपनियों द्वारा किया जाता है।

    उत्तर प्रदेश के अधिकांश सरकारी अस्पतालों में इन दवाओं की आपूर्ति हो रही है। सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद शासन के अलावा केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। बता दें कि पूर्व में जिले के अस्पतालों से लिए गए दवाओं के नमूने जांच में फेल मिल चुके हैं।

    इन दवाओं के नमूने लेकर जांच को भेजे

    • एल्बेंडाजोल टैबलेट - इसे पेट के कीड़े मारने के लिए दिया जाता है।
    • ओमोप्रोजोल कैप्सूल - एसिडिटी एवं पेट दर्द कम करने को दी जाती है।
    • मेटफार्मिन टैबलेट मधुमेह नियंत्रण के लिए दी जाती है।
    • फ्रूसेमाइड फ्यूरोसेमाइड टैबलेट -  उच्च रक्तचाप और एडिमा नियंत्रण को दी जाती है।
    • आइबुप्रोफेन टैबलेट - हल्के से मध्यम दर्द से राहत के लिए दी जाती है।

    औषधि निरीक्षक ने कई दिन पहले स्टोर के निरीक्षण और दवाओं के नमूने लेने के संबंध में अवगत कराया था। बुधवार को सीएमएसडी में पहुंचकर पांच दवाओं के नमूने लिए हैं। दवाओं को सील भी कर दिया गया है।

    - डाॅ. राकेश कुमार सिंह, सीएमएस जिला एमएमजी अस्पताल

    यह भी पढ़ें- 'अब मेरे पास यही रास्ता है कि अपनी जान दे दूं...', पड़ोसियों से परेशान महिला ने वीडियो बनाकर की आत्महत्या