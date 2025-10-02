Circle Rate: यूपी के इस जिले में 40% तक बढ़ेंगे सर्किल रेट, जमीन और घर खरीदना होगा और महंगा

Ghaziabad Circle Rate गाजियाबाद में जमीनों के नए सर्किल रेट निर्धारण के लिए प्रस्तावित सूची पर आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा समाप्त हो गई है। जिला प्रशासन अब इन आपत्तियों के निस्तारण में जुटा है। संपत्तियों के सर्किल रेट में 15 से 40 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी प्रस्तावित है। किसानों ने सर्किल रेट कम होने पर आपत्ति जताई है।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। Ghaziabad Circle Rate : गाजियाबाद जिले में जमीन के नए सर्किल रेट तय करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा चस्पा की गई प्रस्तावित सूची पर आपत्तियां दाखिल करने का समय खत्म हो गया है। अब आपत्तियों के निस्तारण का कार्य शुरू किया गया है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद सर्किल रेट की नई सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

जिले में संपत्तियों के सर्किल रेट की दर में 15 से 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करना प्रस्तावित किया गया है। सर्किल रेट बढ़ने से जिले में जमीन और घर खरीदना और महंगा हो सकता है। प्रस्तावित सूची का प्रकाशन 15 दिन पहले कर 30 सितंबर तक आपत्ति और सुझाव मांगे गए थे।

इस दौरान किसानों ने जमीनों के सर्किल रेट की प्रस्तावित दर कम होने पर आरोप लगाया। हरनंदीपुरम प्रोजेक्ट से जुड़े सात गांवों के किसानों ने जमीन के सर्किल रेट न बढ़ाने पर आपत्ति दर्ज कराई है। खासतौर पर एनएच- नौ और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के आसपास के गांवों के किसानों ने जमीनों के सर्किल रेट की दर में और बढ़ोतरी करने का सुझाव दिया है। एआइजी स्टांप पुष्पेंद्र कुमार का कहना है आपत्तियों का निस्तारण जल्द ही किया जाएगा, इसके बाद जिलाधिकारी की अनुमति लेकर सर्किल रेट की नई दर का प्रकाशन इसी माह कर दिया जाएगा। यह भी पढ़ें- गाजियाबाद के इस इलाके में है सबसे महंगा मकान, प्रॉपर्टी की कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप सन सिटी डीपीआर बोर्ड बैठक में रखने की तैयारी ढाई हजार एकड़ में बसने वाली सन सिटी टाउनशिप अब 2,420.11 एकड़ भूमि पर विकसित होगी। इसमें डासना, बयाना, नायफल, सादिकपुर काजीपुरा, सादतनगर इकला और रघुनाथपुर गांव की भूमि शामिल है। संशोधित डीपीआर पर आई 211 आपत्तियों व सुझावों का जीडीए की ओर से निस्तारण किया गया है।

गठित की गई समिति संशोधित डीपीआर पर मंथन कर रही है। मंगलवार को जीडीए सभागार में हुई समिति की बैठक में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। इसे जीडीए बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड की स्वीकृति के बाद योजना शासन को भेजी जाएगी, जिससे टाउनशिप में विकास कार्य तेजी पकड़ सकेगा।