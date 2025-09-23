गाजियाबाद में पुलिस चौकी जाने पर दारोगा जी नहीं लेंगे आपकी शिकायत, पर सलाह देंगे 'ऑनलाइन करो एफआईआर'

सिद्धार्थ विहार में जल निगम पुलिस चौकी के सामने सोमवार शाम पत्नी और बेटे के साथ नारियल पानी पी रहे आईटी कंपनी के मैनेजर से बाइक सवार दो बदमाशों ने चेन छीन ली और फरार हो गए। अन्य मामले में सिद्धार्थ विहार में ही हिंडन बैराज के पास कंपनीकर्मी से बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल लूट लिया।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। विजयनगर थानाक्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने साेमवार शाम दो लोगों से चेन और मोबाइल स्नैचिंग की। दोनों पीड़ितों का आरोप है कि उनका केस दर्ज नहीं किया गया है।

नोएडा सेक्टर-62 स्थित एक आईटी कंपनी में मैनेजर शिवम अग्रवाल सिद्धार्थ विहार स्थित गौर सिद्धार्थम सोसायटी में पत्नी और दो साल के बेटे के साथ रहते हैं। सोमवार शाम नवरात्र के पहले दिन वह पत्नी और बेटे के साथ नारियल पानी पीने जल निगम चौकी के पास गए थे।

पीड़ित के मुताबिक जब वह नारियल पानी पी रहे थे तभी बाइक पर आए दो बदमाशों ने उनके गले से सोने की चेन छीन ली और तेजी से बाइक दौड़ा दी।

पीड़ित का आरोप है कि उन्हें जल निगम चौकी पर दारोगा सोनू शर्मा ने शिकायत लेने से मना करते हुए ऑनलाइन शिकायत करने या थाने जाने की सलाह दी।

पीड़ित ऑनलाइन शिकायत कर थाने पहुंचे तब वहां उन्हें एक घंटे बैठाकर रखा गया। मंगलवार शाम तक उन्हें नहीं पता उनका केस दर्ज किया गया या नहीं।

अन्य मामले में प्रताप विहार सेक्टर-11 निवासी दीपक जोशी साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित पैकेजिंग कंपनी में काम करते हैं। सोमवार शाम करीब सवा छह बजे दीपक बाइक पर घर आ रहे थे।

हिंडन बैराज के पास मोबाइल पर काॅल आई तब वह बाइक रोक फोन पर बात कर रहे थे, इसी बीच बाइक पर आए दो बदमाश उनका मोबाइल छीनकर फरार हो गए।

पीड़ित घटना की शिकायत करने विजयनगर थाने गए तब वहां उन्हें करीब एक घंटे बैठाया गया और शिकायत लेकर रिसीविंग भी नहीं दी। पीड़ित का कहना है कि उन्हें कहा गया कि पहले एक-दो दिन चेक करते हैं फिर उन्हें बताएंगे।