बिल्डिंग में चोरी करने वाले सुपरवाइजर समेत दो गिरफ्तार, कोर्ट में पेश कर आरोपियों को भेजा जेल
गाजियाबाद के मोदीनगर में निवाड़ी पुलिस ने जीडीए द्वारा निर्माणाधीन इमारत से उपकरण चुराने वाले सुपरवाइजर और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक अल्टीनेटर बरामद हुआ है जबकि उन्होंने बीम स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन को बेच दिया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।
जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के मोदीनगर में शेरपुर मार्ग पर जीडीए द्वारा तैयार की जा रही बिल्डिंग से उपकरण चोरी करने वाले सुपरवाईजर व उसके साथी को निवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से एक अल्टीनेटर बरामद हुआ है, जबकि बीम स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन आरोपितों ने नौ हजार रुपये में बेच दी।
एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित मध्यप्रदेश के छतरपुर के थाना खजुराहो के गांव पहरावा का गौरेलाल व निवाड़ी के शेरपुर का देवल है। आरोपी गौरेलाल शेरपुर रोड पर बन रही निर्माणाधीन बिल्डिंग में सुपरवाइजर है। जबकि देवल का पास में ही खेत व स्वीमिंग पूल है। दोनों के बीच दोस्ती थी।
इन्होंने यहां से उपकरण चोरी करने की योजना तैयार की। चार सितंबर की रात को बीम स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन व अल्टीनेटर को चोरी कर लिया। अगले ही दिन बीम स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन को बेच दिया। रकम आपस में बांट ली। इसके बाद अल्टीनेटर को भी बेचने जा रहे थे। लेकिन पुलिस ने रास्ते में दबोच लिया। आरोपितों को पुलिस ने जेल भेज दिया है।
