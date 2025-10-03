गाजियाबाद तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार दंपती को मारी टक्कर, लोगाें का हंगामा; चालक गिरफ्तार
गाजियाबाद के नवयुग मार्केट में एक कार ने स्कूटी सवार दंपती को टक्कर मार दी जिससे वे घायल हो गए। घटना के बाद भागने की कोशिश कर रहे कार चालक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। आरोप है कि कार में सवार युवक शराब पी रहे थे जिनमें से एक भागने में सफल रहा। पुलिस ने तीन युवकों को हिरासत में ले लिया है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नवयुग मार्केट में शुक्रवार रात कार ने स्कूटी सवार दंपती को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक ने भागने के प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने कार चालक को दबोच लिया। कार में चार युवक सवार थे।
लोगों का आरोप है कि युवक कार में शराब पी रहे थे। मौके से एक युवक फरार हो गया। पुलिस ने तीन युवकों को हिरासत में ले लिया है।
भाजपा से जुड़े राजीव अग्रवाल के रिश्तेदार लोहिया नगर निवासी मुकेश गर्ग अपनी पत्नी कमलेश गर्ग के साथ जा रहे थे। नवयुग मार्केट में दंपती को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी।
टक्कर लगते ही दंपती स्कूटी से गिर गए। हादसे में दोनों के चोट आई है। कार में चार युवक सवार थे। मौके पर टक्कर लगते ही एक युवक कार से उतरकर फरार हो गया। जबकि तीन युवकों को भीड़ ने दबोच लिया।
पुलिस का कहना है कि टाटा टीयागो कार नवयुग मार्केट निवासी मनीष चला रहा था। आरोपित को हिरासत में ले लिया गया है। लोगों का आरोप है कि कार सवार युवक नशे में थे। शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
