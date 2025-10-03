गाजियाबाद तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार दंपती को मारी टक्कर, लोगाें का हंगामा; चालक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नवयुग मार्केट में शुक्रवार रात कार ने स्कूटी सवार दंपती को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक ने भागने के प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने कार चालक को दबोच लिया। कार में चार युवक सवार थे।

लोगों का आरोप है कि युवक कार में शराब पी रहे थे। मौके से एक युवक फरार हो गया। पुलिस ने तीन युवकों को हिरासत में ले लिया है।

भाजपा से जुड़े राजीव अग्रवाल के रिश्तेदार लोहिया नगर निवासी मुकेश गर्ग अपनी पत्नी कमलेश गर्ग के साथ जा रहे थे। नवयुग मार्केट में दंपती को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी।

टक्कर लगते ही दंपती स्कूटी से गिर गए। हादसे में दोनों के चोट आई है। कार में चार युवक सवार थे। मौके पर टक्कर लगते ही एक युवक कार से उतरकर फरार हो गया। जबकि तीन युवकों को भीड़ ने दबोच लिया।