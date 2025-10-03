गाजियाबाद से दीपावली और छठ पूजा के लिए ट्रेनों में बढ़ने लगी भीड़, स्पेशल ट्रेनों के संचालन का इंतजार

गाजियाबाद से दीपावली और छठ पूजा के लिए ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ है जिससे आरक्षण मिलना मुश्किल हो गया है। खासकर बिहार और पूर्वांचल जाने वाले लोग परेशान हैं क्योंकि प्रमुख ट्रेनों में सीटें भर चुकी हैं और स्पेशल ट्रेनों का इंतजार है। ट्रेनें भी कई घंटे देरी से चल रही हैं जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दीपावली और छठ पूजा को लेकर ट्रेनों में भीड़ बढ़ने लगी है। गाजियाबाद से हजारों लोग त्यौहारों पर घर जाने के लिए पहले से ही ट्रेनों में आरक्षण कराने लगते हैं लेकिन इस बार भीड़ बढ़ने से अभी से ही ट्रेनों में आरक्षण नहीं मिल रहा है। खासकर बिहार और पूर्वांचल जाने वाले लोग परेशान है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

केवल स्पेशल ट्रेनों के संचालन का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे ने इनके संचालन की फिलहाल अधिकारिक घोषणा नहीं की है। छठ पूजा व दीपावली को लेकर सभी प्रमुख ट्रेनों में सीटें फुल हो चुकी हैं। वहीं रूटीन की स्पेशल ट्रेनों में किसी में 100 तो किसी में 150 से अधिक की वेटिंग चल रही है।

टिकट बुक कराने पहुंचे यात्री रोजाना टिकट काउंटर के चक्कर लगा रहे हैं, उसके बाद भी 17, 18 और 20 अक्टूबर तक किसी भी ट्रेन में सीट खाली नहीं मिल रही है। आरक्षण केंद्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बिहार संपर्क क्रांति, लक्ष्मी एक्सप्रेस, महामना एक्सप्रेस, महानंदा एक्सप्रेस, जनसाधारण एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों में 17, 18 और 20 अक्टूबर तक एक भी कन्फर्म सीट उपलब्ध नहीं है।

विलंब से पहुंच रहीं ट्रेन, यात्री परेशान निर्धारित समय से कई घंटे देरी से ट्रेनों के पहुंचने से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। शुक्रवार को कई ट्रेन दो से पांच घंटे की देरी से आई। सीतामढ़ी-नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन करीब पांच घंटे की देरी से गाजियाबाद जंक्शन पर पहुंची। मानसी नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन भी कई घंटे देरी से पहुंची।