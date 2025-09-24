गाजियाबाद में सोसायटी की पार्किंग में सर्राफा व्यापारी ने खुद को मारी गोली, सुसाइड नोट में बताई वजह
गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में जितेंद्र कुमार नामक एक 40 वर्षीय सर्राफा व्यापारी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना ऑफिसर सिटी-2 सोसायटी की पार्किंग में हुई। पुलिस को मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उन्होंने कारोबार में भारी नुकसान के कारण आत्महत्या करने की बात लिखी है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित ऑफिसर सिटी-2 सोसायटी में मंगलवार दोपहर एक 40 वर्षीय युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो सर्राफा कारोबार से जुड़े थे।
जानकारी के अनुसार, घटना दोपहर करीब तीन बजे की है। सोसायटी की पार्किंग में मौजूद जितेंद्र ने लाइसेंसी पिस्टल से सीने में गोली मार ली।
गोली लगते ही वे लहूलुहान होकर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत जिला एमएमजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। उसमें उन्होंने अपने कारोबार में भारी नुकसान का जिक्र किया है और इसी कारण जीवन समाप्त करने का निर्णय लेने की बात लिखी है।
पुलिस ने मौके से पिस्टल को कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।
