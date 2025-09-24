Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में सोसायटी की पार्किंग में सर्राफा व्यापारी ने खुद को मारी गोली, सुसाइड नोट में बताई वजह

    By vinit Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 06:44 PM (IST)

    गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में जितेंद्र कुमार नामक एक 40 वर्षीय सर्राफा व्यापारी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना ऑफिसर सिटी-2 सोसायटी की पार्किंग में हुई। पुलिस को मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उन्होंने कारोबार में भारी नुकसान के कारण आत्महत्या करने की बात लिखी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    राजनगर एक्सटेंशन ने युवक ने गोली मारकर की आत्महत्या।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित ऑफिसर सिटी-2 सोसायटी में मंगलवार दोपहर एक 40 वर्षीय युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो सर्राफा कारोबार से जुड़े थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, घटना दोपहर करीब तीन बजे की है। सोसायटी की पार्किंग में मौजूद जितेंद्र ने लाइसेंसी पिस्टल से सीने में गोली मार ली।

    गोली लगते ही वे लहूलुहान होकर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत जिला एमएमजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। उसमें उन्होंने अपने कारोबार में भारी नुकसान का जिक्र किया है और इसी कारण जीवन समाप्त करने का निर्णय लेने की बात लिखी है।

    पुलिस ने मौके से पिस्टल को कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।

    यह भी पढ़ें- Video: गाजियाबाद में फल विक्रेता ने की बच्ची से छेड़छाड़, गुस्साए लोगों ने खंभे से बांधकर बेल्ट से पीटा