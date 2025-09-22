Language
    गाजियाबाद में दो एसीपी के कार्यभार में बदलाव, नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं

    By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 08:48 AM (IST)

    गाजियाबाद में पुलिस आयुक्त ने दो एसीपी अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया है। एसीपी क्राइम सूर्यबली मौर्य अब एसीपी कविनगर का कार्यभार संभालेंगे जबकि एसीपी कविनगर भास्कर वर्मा को एसीपी क्राइम बनाया गया है। भास्कर वर्मा एसीपी यातायात द्वितीय का अतिरिक्त प्रभार भी देखेंगे। सूर्यबली मौर्य को एसीपी आधारभूत संरचना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

    दो एसीपी के कार्यभार में बदलाव किया गया है। (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पुलिस आयुक्त ने दो एसीपी की जिम्मेदारी में बदलाव किया है। एसीपी क्राइम सूर्यबली मौर्य को एसीपी कविनगर का चार्ज दिया गया है।

    वहीं, एसीपी कविनगर भास्कर वर्मा को एसीपी क्राइम बनाया गया है। भास्कर वर्मा के पास एसीपी यातायात द्वितीय का भी चार्ज रहेगा, जबकि सूर्यबली मौर्य को एसीपी आधारभूत संरचना का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।

    खेल कोटे से सीआईएसएफ में हेड कॉन्स्टेबल बनी आकांक्षा

    उधर, गाजियाबाद की कराटे खिलाड़ी बालिका आकांक्षा सिंह का चयन खेलकूद कोटे से सीआईएसएफ में हुआ है। उनका चयन है कॉन्स्टेबल के पद पर हुआ है। वह 22 सितंबर 2025 से राजस्थान में ट्रेनिंग के लिए जाएंगी।

    आकांक्षा ने प्रजा मार्शल आर्ट एकेडमी विजयनगर में नीरज पाल कराटे कोच के द्वारा प्रशिक्षण लिया है। एकेडमी पर आकांक्षा को और उनके माता-पिता की तरफ से नीरज पाल कोच को पगड़ी पहनकार उनका स्वागत किया। इस मौके पर श्रीचंद मास्टर, हरवीर सिंह, मुनेश देवी, कपिल शर्मा, बलवीर सिंह, जगपति देवी आदि मौजूद रहे।

