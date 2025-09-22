गाजियाबाद में दो एसीपी के कार्यभार में बदलाव, नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पुलिस आयुक्त ने दो एसीपी की जिम्मेदारी में बदलाव किया है। एसीपी क्राइम सूर्यबली मौर्य को एसीपी कविनगर का चार्ज दिया गया है।

वहीं, एसीपी कविनगर भास्कर वर्मा को एसीपी क्राइम बनाया गया है। भास्कर वर्मा के पास एसीपी यातायात द्वितीय का भी चार्ज रहेगा, जबकि सूर्यबली मौर्य को एसीपी आधारभूत संरचना का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।

खेल कोटे से सीआईएसएफ में हेड कॉन्स्टेबल बनी आकांक्षा

उधर, गाजियाबाद की कराटे खिलाड़ी बालिका आकांक्षा सिंह का चयन खेलकूद कोटे से सीआईएसएफ में हुआ है। उनका चयन है कॉन्स्टेबल के पद पर हुआ है। वह 22 सितंबर 2025 से राजस्थान में ट्रेनिंग के लिए जाएंगी।