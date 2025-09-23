गाजियाबाद के लोनी में कुट्टू की पकौड़ी खाने से पांच लोग पहुंचे अस्पताल, एक ही दुकान से खरीदा था आटा

लोनी की जवाहरनगर कॉलोनी में कुट्टू के आटे से बनी पकौड़ी खाने के बाद पांच लोगों की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी चक्कर और पेट दर्द की शिकायत होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ मंगलवार दोपहर तक उन्हें छुट्टी मिल गई। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आटे के नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। लोनी की जवाहरनगर काॅलोनी में कुट्टू के आटे से बनी पकौड़ी खाने से पांच लोगों की हालत सोमवार रात को बिगड़ गई। रात में दो बजे के बाद एक-एक कर बीमार पड़े लोग अस्पताल पहुंचना शुरू हुए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उल्टी, चक्कर, पेट में दर्द की शिकायत लोगों ने की। निजी अस्पताल में सभी को भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। मंगलवार दोपहर को पांचों को छुट्टी दे दी गई। सूचना मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम मौके पर जांच के लिए पहुंची।

मंगलवार रात को काॅलोनी के सन्नी, कुनाल चौधरी, राजू और उनकी पत्नी ममता, बबलू शर्मा की तबीयत रात में बिगड़ गई। राजू के बड़े पुत्र लक्की ने बताया कि उन्हें और उनके दो भाइयों को भी दिक्कत हुई, लेकिन मां और पिता को रात में करीब ढाई बजे अस्पताल में भर्ती किया गया।

मंगलवार दोपहर को इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से घर लेकर आए हैं। शाम को चिकित्सक ने एक बार जांच के लिए फिर बुलाया है। उन्होंने बताया कि दोनों भाइयों को भी उल्टी की शिकायत हुई लेकिन हालत नहीं बिगड़ी।

इसी तरह से सन्नी ने बताया कि व्रत के दौरान कुट्टू से बनी पकौड़ी खा ली थी, रात में पेट दर्द के साथ उल्टी शुरू हो गई। निजी अस्पताल के चिकित्सक डाॅ. संजय शिवम ने बताया कि करीब चार से पांच मरीज अस्पताल में रहे लेकिन हालत बहुत ज्यादा खराब नहीं थी। उल्टी और पेट दर्द की शिकायत लोगों ने की तुरंत सभी को इलाज दिया गया।

सुबह और दोपहर तक सभी के स्वजन छुट्टी करा कर ले गए। उन्होंने बताया व्रत के दिन खानपान पर खास ध्यान देने की जरूरत है। कुट्टू का आटा ज्यादा दिन पुराना न हो, इसके लिए एक्सपायरी डेट देख लें फिर इस्तेमाल करें।