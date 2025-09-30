CM योगी की फोटो से छेड़छाड़ करने वाला दबोचा, खौफनाक था आरोपी का इरादा
गाजियाबाद के लोनी में एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री की तस्वीर से छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी सैफ के खिलाफ शांति भंग करने के आरोप में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने साम्प्रदायिक तनाव भड़काने के इरादे से फोटो वायरल की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोग, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के लोनी में उत्तरांचल विहार सोसायटी में रहने वाले युवक ने मुख्यमंत्री की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी।
वहीं, लोगों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शांति भंग करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया है।
तिलक राम कॉलोनी निवासी मोहन शर्मा ने उत्तरांचल विहार सोसायटी निवासी सैफ के खिलाफ प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर धमकी भरे गाने के साथ फेसबुक आईडी पर वायरल करने की शिकायत पुलिस से की।
शिकायत में बताया कि आरोपी ने क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने और दंगा भड़काने के नीयत से सोशल मीडिया पर फोटो वायरल की है।
एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की है।
