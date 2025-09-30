गाजियाबाद में बंदरों के आतंक से दहशत में VIP सोसायटी के लोग, आखिर कब टूटेगी अफसरों की नींद
गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर-4 सी में बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। वार्तालोक अपार्टमेंट और आदर्श सोसायटी जैसे इलाकों में बंदर बच्चों पर हमला कर रहे हैं और पानी की टंकियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। निवासियों ने नगर निगम और वन विभाग से बंदरों को पकड़ने की मांग की है ताकि उन्हें जंगल में छोड़ा जा सके।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के साहिबाबाद में वसुंधरा सेक्टर-4 सी में वार्तालोक अपार्टमेंट, आदर्श सोसायटी, प्रज्ञा कुंज सोसायटी समेत आसपास के लोग बंदरों के आतंक से परेशान हैं।
लोगों का कहना है कि बच्चों पर बंदर अचानक से हमला कर देते हैं। इसके अलावा सोसायटी में भी काफी नुकसान कर रहे हैं। निवासियों ने नगर निगम और वन विभाग से बंदरों को पकड़वाने की मांग की है।
स्थानीय निवासी अनुराग पंवार ने बताया कि दो दिन पहले वार्तालोक सोसायटी में बंदरों ने पानी की टंकी का पाइप तोड़ दिया, जिससे एक फ्लैट में पानी भर गया। डर के चलते लोग बच्चों को पार्क में भेजने से भी डरते हैं। बुजुर्गाें का भी ऐसा ही हाल है। महिलाएं बाजार से कुछ सामान लेकर आएं तो बंदर झपट्टा मारकर इसे छीन लेते हैं। बच्चों पर हमले की कई घटनाएं भी आसपास के क्षेत्रों में हुई हैं।
उन्होंने बताया कि आदर्श पार्क सोसायटी के पिछले वाले हिस्से में बंदरों ने अपना डेरा जमा लिया है। बंदरों को पकड़कर जंगल में छोड़ने की मांग निवासियों ने की है।
