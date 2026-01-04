वायरल वीडियो में बोली महिला-जाटों से मत उलझ...भट्ठा मालकिन हूं...खरीद दूंगी दस थार

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। इंटरनेट मीडिया पर रविवार को दो वीडियो वायरल हुए। ये निवाड़ी रोड पर बिजली घर के पास के हैं। वीडियो में एक महिला बोलती दिखी, 'मैं जाट हूं...मुझसे मत उलझ...भट्ठा मालकिन हूं.. दस थार खरीद दूंगी।' मौके पर खड़े दो दारोगा विवाद को सुलझाने में लगे हैं। प्रकरण में 21 दिसंबर को महिला की तरफ से निवाड़ी थाने में दोनों आरोपितों पर केस दर्ज किया गया था। उनपर आरोप था कि थार कार से महिला का पीछा किया और जबरन रोककर अभद्रता की।

दारोगा व युवक के बीच हुई कहासुनी आरोप लगाया गया है कि थार से लगातार महिला की कार में डिपर भी दिये गए। घटना 21 दिसंबर की रात की बताई जा रही है। वायरल वीडियो सात मिनट व चार मिनट के हैं। एक महिला, दो युवक व दो दारोगा खड़े हैं। महिला गुस्से में हैं। पास में खड़ा एक युवक मोबाइल में वीडियो रिकाॅर्ड कर रहा है। महिला व युवकों के बीच कहासुनी हो रही है। इस बीच दारोगा आकर महिला को समझाने लगते हैं। इसके बाद दारोगा व युवक के बीच कहासुनी होती है। इसके बाद दारोगा भी मोबाइल में वीडियो बनाने लगता है।

निवाड़ी थाने से विवेचना मोदीनगर हुई ट्रांसफर मामले में महिला की तहरीर पर बुदाना गांव के अभिषेक नेहरा व शुभम के खिलाफ निवाड़ी थाने में केस दर्ज हुआ था। लेकिन जांच में सामने आया कि घटना मोदीनगर कोतवाली क्षेत्र की है। इसके बाद जांच को मोदीनगर काेतवाली में ट्रांसफर किया गया। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहे दोनों दारोगा निवाड़ी थाने में तैनात हैं।