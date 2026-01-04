Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    वायरल वीडियो में बोली महिला-जाटों से मत उलझ...भट्ठा मालकिन हूं...खरीद दूंगी दस थार

    By Vikas Verma Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:39 PM (IST)

    मोदीनगर के निवाड़ी रोड पर एक महिला का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह खुद को 'जाट' और 'भट्ठा मालकिन' बताते हुए दस थार खरीदने की बात कह रही है। यह वीडिय ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो का स्क्रीनशाॅट। इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। इंटरनेट मीडिया पर रविवार को दो वीडियो वायरल हुए। ये निवाड़ी रोड पर बिजली घर के पास के हैं। वीडियो में एक महिला बोलती दिखी, 'मैं जाट हूं...मुझसे मत उलझ...भट्ठा मालकिन हूं.. दस थार खरीद दूंगी।' मौके पर खड़े दो दारोगा विवाद को सुलझाने में लगे हैं। प्रकरण में 21 दिसंबर को महिला की तरफ से निवाड़ी थाने में दोनों आरोपितों पर केस दर्ज किया गया था। उनपर आरोप था कि थार कार से महिला का पीछा किया और जबरन रोककर अभद्रता की।

    दारोगा व युवक के बीच हुई कहासुनी

    आरोप लगाया गया है कि थार से लगातार महिला की कार में डिपर भी दिये गए। घटना 21 दिसंबर की रात की बताई जा रही है। वायरल वीडियो सात मिनट व चार मिनट के हैं। एक महिला, दो युवक व दो दारोगा खड़े हैं। महिला गुस्से में हैं। पास में खड़ा एक युवक मोबाइल में वीडियो रिकाॅर्ड कर रहा है। महिला व युवकों के बीच कहासुनी हो रही है। इस बीच दारोगा आकर महिला को समझाने लगते हैं। इसके बाद दारोगा व युवक के बीच कहासुनी होती है। इसके बाद दारोगा भी मोबाइल में वीडियो बनाने लगता है।

    निवाड़ी थाने से विवेचना मोदीनगर हुई ट्रांसफर

    मामले में महिला की तहरीर पर बुदाना गांव के अभिषेक नेहरा व शुभम के खिलाफ निवाड़ी थाने में केस दर्ज हुआ था। लेकिन जांच में सामने आया कि घटना मोदीनगर कोतवाली क्षेत्र की है। इसके बाद जांच को मोदीनगर काेतवाली में ट्रांसफर किया गया। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहे दोनों दारोगा निवाड़ी थाने में तैनात हैं।

    अभिषेक के पिता थे गन्ना समिति में चेयरमैन, हुए थे निलंबित

    -अभिषेक के पिता बृजभूषण नेहरा तिबड़ा रोड स्थित सहकारी गन्ना विकास समिति में चेयरमैन थे। बताया जा रहा है कि पद के दुरुपयोग के आरोप में उन्हें गन्ना आयुक्त ने पद से हटा दिया था।इतना ही नहीं, कर्मचारियों के शोषण, गाली-गलौज व मारपीट के मामले में सहकारी गन्ना विकास समिति के सचिव अजय प्रताप सिंह की तरफ से बृजभूषण नेहरा समेत तीन के खिलाफ मोदीनगर थाने में केस भी दर्ज कराया गया था।

    "दोनों वीडियो संज्ञान में आए हैं। विवेचना के क्रम में ही वीडियो की भी जांच की जाएगी। उसी आधार पर आगे की स्थिति तय होगी।"

    -अमित सक्सेना, एसीपी मोदीनगर।

    यह भी पढ़ें- RSS के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर बोले-हिंदुत्व का अर्थ ही एक-दूसरे को जोड़ना, जुड़े तो कोई दल लड़ा नहीं सकता