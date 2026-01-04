RSS के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर बोले-हिंदुत्व का अर्थ ही एक-दूसरे को जोड़ना, जुड़े तो कोई दल लड़ा नहीं सकता

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आज की युवा पीढ़ी अक्सर अपने अनूठे क्रेज और सपनों की दुनिया के लिए जानी जाती है लेकिन उन्हें केवल सतही तौर पर समझना ठीक नहीं है। जिस तरह बंगाल विभाजन और स्वतंत्रता आंदोलन के समय युवाओं ने वंदे मातरम को अपना मंत्र बनाया था, वैसे ही आज का युवा देश और कानून के प्रति जागरूक होकर वैश्विक स्तर पर अपना परचम लहरा रहा है। विदेशों में रहने वाले भारतीय युवाओं में यह समझ बढ़ रही है कि आधुनिकता के बीच अपनी सांस्कृतिक जड़ों को खोने के क्या नुकसान हैं। उन्हें आज एक ऐसे सूत्र की तलाश है जो उन्हें अपनी मूल पहचान से जोड़ सके। संघ वही काम कर रहा है।

यह उक्त बातें आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में दिल्ली सरकार, सुरुचि प्रकाशन और दैनिक जागरण की मीडिया पार्टनरशिप में आयोजित तीन दिवसीय शब्दोत्सव समारोह के अंतिम दिन कही। संघे शक्ति कलियुगे सत्र को संबोधित करते हुए आंबेकर ने कहा कि केवल राजनीतिक दल या पार्टी के माध्यम से समाज में स्थायी बदलाव संभव नहीं है। अगर यह संभव होता तो संघ के संस्थापक डाॅ. हेडगेवार संघ के बजाए एक राजनीतिक दल की ही स्थापना करते, लेकिन उन्होंने संगठन की स्थापना की क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए गहन चरित्र निर्माण की आवश्यकता होती है। राम मंदिर आंदोलन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसने देश की सामूहिक भाषा और चेतना को बदल दिया। आज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि यदि जनशक्ति व युवा जागरूक हो, तो भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस जैसी पार्टियां भी परिवर्तन के मार्ग पर चलने को विवश हो सकती हैं।

आंबेकर ने कहा कि कुछ लोग संघ को राजनीति व भाजपा से जोड़कर देखते और समझते हैं, जो सही नहीं है। अगर संघ को संघ को समझना है तो उसके राष्ट्र-प्रथम के कार्यों और उसके सिद्धांतों को पहले जानना होगा। भाजपा में कई नेता, मंत्री स्वयंसेवक हैं, जो संघ की कार्यपद्धति और विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। पर्यावरण और सामाजिक परिवर्तन पर चर्चा करते हुए आंबेकर ने कहा कि आज दिल्ली जैसे महानगर प्रदूषण से जूझ रहे हैं।