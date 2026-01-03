Language
    दिल्ली-मेरठ मार्ग पर थमी वाहनों की रफ्तार, सड़क किनारे पार्किंग से लगी लंबी कतार

    By Vikas Verma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:56 PM (IST)

    मोदीनगर में दिल्ली-मेरठ मार्ग पर शनिवार को सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण भीषण जाम लग गया। बसस्टैंड और राजचौपले के पास स्थिति सबसे गंभीर रही, ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    शनिवार को मोदीनगर में दिल्ली-मेरठ मार्ग पर जाम लग गया।

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से खड़े किये गए वाहनों के चलते शनिवार को मोदीनगर में दिल्ली-मेरठ मार्ग पर जाम लग गया। वाहनों की लंबी-लंबी कतार सड़क पर दिखी। सबसे गंभीर स्थिति बसस्टैंड व राजचौपले के पास रही। यातायात पुलिस भी सड़क से नदारद रही। जाम में फंसकर लोगों को बुरी तरह परेशान होना पड़ा। लोगों ने सिस्टम पर सवाल खड़े किये।

    दिल्ली-मेरठ मार्ग पर सड़क किनारे शनिवार को लोगों ने अपने वाहन बेतरतीब तरीके से खड़े किये थे। जिसके चलते सड़क पर वाहनों के चलने की जगह कम बची। पीछे से आने वाले वाहनों को आगे जाने की जगह नहीं मिली और जाम लगने लगा। सुबह 11 बजे से ही जाम की स्थिति बनने लगी।

    देखते ही देखते वाहनों की कतार लंबी होती चली गई। बसस्टैंड से लेकर मोदीनगर थाने को पार करते हुए वाहनों की कतार मोदी मंदिर तक पहुंच गई। वहीं, राजचौपले के पास भी वाहनों की कतार अंबर यू-टर्न से सौंदा रोड यू-टर्न तक पहुंच गई। जाम में काफी देर तक वाहन एक ही जगह खड़े रहे। मिनट भर की दूरी को तय करने में घंटा लगा।

    दोपहिया वाहन चालकों को भरी सर्दी में परेशानी उठानी पड़ी। पूरे दिन यहीं स्थिति मोदीनगर में रही। एसीपी मोदीनगर का कहना है कि शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर यातायात पुलिसकर्मियों की जगह-जगह तैनाती की गई है। जाम की सूचना पर तत्काल पुलिस यातायात व्यवस्था को दुरस्त कराती है।

