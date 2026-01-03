Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गाजियाबाद में हापुड़ चुंगी जाम से मिलेगी मुक्ति, एएलटी कट से कविनगर थाने के बीच बनेगा फ्लाईओवर

    By Abhishek Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:30 PM (IST)

    गाजियाबाद में हापुड़ चुंगी चौराहे को जाम मुक्त करने के लिए फ्लाईओवर के निर्माण स्थल में बदलाव किया गया है। अब यह फ्लाईओवर कलक्ट्रेट के सामने की बजाय ए ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    एएलटी कट से कविनगर थाने के कट के बीच फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कराया जाएगा।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हापुड़ चुंगी चौराहे को जाम मुक्त करने के लिए अब कलक्ट्रेट के सामने से नहीं बल्कि एएलटी कट से कविनगर थाने के कट के बीच फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कराया जाएगा। इस संबंध में जल्द ही सेतु निगम द्वारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

    हापुड़ रोड पर हापुड़ चुंगी चौराहे पर जाम की स्थिति बनती है। इस रोड से ही हापुड़ और मुरादाबाद की ओर से आने वाली बसें भी कौशांबी बस डिपो की ओर जाती हैं। रोड पर ट्रैफिक का दबाव अत्याधिक है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने पहले ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए कलक्ट्रेट के सामने हापुड़ चुंगी चौराहे को पार करते हुए आयकर भवन के पास बने कट तक फ्लाइओवर का निर्माण कार्य कराने का निर्णय लिया था, इस संबंध में सेतु निगम को डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए थे।

    इसके बाद हापुड़ चुंगी चौराहों पर ट्रैफिक को लेकर सर्वे कराया गया, इसमें सेतु निगम के अधिकारियों के साथ ही यातायात पुलिस भी शामिल रही तो निर्णय लिया गया कि फ्लाइओवर को हापुड़ रोड पर न बनाकर एएलटी से कविनगर थाने की ओर जा रही रोड पर बनाया जाए, जिससे कि यातायात व्यवस्था और बेहतर हो सके।

    जिलाधिकारी ने बताया कि सर्वे के बाद सेतु निगम के अधिकारियों को एएलटी कट से कविनगर थाने की ओर फ्लाइओवर तैयार करने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है, जल्द ही डीपीआर तैयार कर ली जाएगी। इसके बाद निर्माण कार्य कराया जाएगा, फ्लाइओवर के निर्माण कार्य के लिए पहले ही जीडीए से सहमति बन चुकी है।

    फ्लाईओवर का निर्माण कार्य होने से हापुड़ रोड पर हापुड़ चुंगी के पास लगने वाले जाम से छुटकारा मिलेगा, इससे शहरवासियों के साथ ही जिले के बाहर से आने वाले वाहन चालकों को भी राहत मिलेगी।