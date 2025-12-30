मोदीनगर में कोहरे का कहर, कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत; टक्कर मारने वाला ड्राइवर फरार

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। भोजपुर थाना क्षेत्र में हापुड़ रोड पर मछरी कट के निकट मंगलवार सुबह कोहरे के चलते कार की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई।

अभी शव की शिनाख्त नहीं हुई है। बाइक सवार को टक्कर मारने वाला आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया। हादसा कोहरे में दृश्यता कम होने के चलते हुआ। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। पुलिस शिनाख्त की कोशिशों में जुटी है।