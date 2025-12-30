मोदीनगर में कोहरे का कहर, कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत; टक्कर मारने वाला ड्राइवर फरार
मोदीनगर के भोजपुर थाना क्षेत्र में हापुड़ रोड पर मंगलवार सुबह घने कोहरे के कारण एक दर्दनाक हादसा हो गया। मछरी कट के पास कार की चपेट में आने से एक बाइक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मोदीनगर। भोजपुर थाना क्षेत्र में हापुड़ रोड पर मछरी कट के निकट मंगलवार सुबह कोहरे के चलते कार की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई।
अभी शव की शिनाख्त नहीं हुई है। बाइक सवार को टक्कर मारने वाला आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया। हादसा कोहरे में दृश्यता कम होने के चलते हुआ। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। पुलिस शिनाख्त की कोशिशों में जुटी है।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।