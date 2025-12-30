गाजियाबाद में किसान की हत्या का खुलासा, महिला मित्र से बात करने पर मारा; मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मुरादनगर। सुल्तानपुर गांव हुई किसान की हत्या के मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने आरोपी गुलहसन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।

चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा रोके जाने पर आरोपी ने गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने के चलते आरोपी घायल हो गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि किसान वकील उसकी महिला मित्र से बात करते हुए उसे परेशान करता था।