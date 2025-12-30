Language
    गाजियाबाद में किसान की हत्या का खुलासा, महिला मित्र से बात करने पर मारा; मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार

    By Vikas VermaEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 02:48 PM (IST)

    मुरादनगर के सुल्तानपुर गांव में किसान वकील की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी गुलहसन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि व ...और पढ़ें

    Hero Image

    मुरादनगर में मुठभेड़ के बाद घायल आरोपी और पास ही पड़ा हथियार। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुरादनगर। सुल्तानपुर गांव हुई किसान की हत्या के मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने आरोपी गुलहसन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।

    चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा रोके जाने पर आरोपी ने गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने के चलते आरोपी घायल हो गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि किसान वकील उसकी महिला मित्र से बात करते हुए उसे परेशान करता था।

    इस बात को लेकर दोनों के बीच छह माह पहले मारपीट भी हुई थी। जब समझाने के बाद भी वह नहीं माना तो उसने शनिवार दोपहर को खेत में बुलाकर हथोड़े से वार करके हत्या कर दी।

