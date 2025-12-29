गाजियाबाद के मोदीनगर में ट्रक से टकराई रोडवेज बस, रोड पर मची चीख-पुकार; लगा भीषण जाम

जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के मोदीनगर में दिल्ली-मेरठ मार्ग पर बिसोखर कट के निकट सोमवार दोपहर ट्रक में पीछे से रोडवेज बस की टक्कर हो गई। हादसे में बस चालक व दो सवारी को चोट आई।

वहीं, आसपास के लोगों ने किसी तरह बस से लोगों को निकाला और घायलों का उपचार कराया। क्षतिग्रस्त बस की सवारी दूसरी बस से रवाना की गई। आरोपी चालक ट्रक समेत मौके से फरार हो गया।

यूपी परिवहन विभाग की एक बस सोमवार दोपहर मोदीनगर से गुजर रही थी। यह बस गाजियाबाद के आनंद विहार से चली थी, जिसमें करीब 35 लोग सवार थे। बस में चालक विनोद कुमार थे। बस जब मोदीनगर में बिसोखर कट के पास पहुंची तो सामने एक ट्रक चल रहा था। इस बीच अचानक ट्रक ने ब्रेक मार दिए। पीछे चल रही बस को चालक कंट्रोल नहीं कर सके। उन्हाेंने आपातकालीन ब्रेक लगाए, लेकिन फिर भी बस ट्रक में पीछे से टकरा गई।