    गाजियाबाद के मोदीनगर में ट्रक से टकराई रोडवेज बस, रोड पर मची चीख-पुकार; लगा भीषण जाम

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 04:43 PM (IST)

    गाजियाबाद के मोदीनगर में दिल्ली-मेरठ मार्ग पर बिसोखर कट के पास सोमवार दोपहर एक रोडवेज बस ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में बस चालक विनोद कुमार और दो यात्र ...और पढ़ें

    Hero Image

    मोदीनगर में ट्रक और बस की टक्कर हो गई। जागरण

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के मोदीनगर में दिल्ली-मेरठ मार्ग पर बिसोखर कट के निकट सोमवार दोपहर ट्रक में पीछे से रोडवेज बस की टक्कर हो गई। हादसे में बस चालक व दो सवारी को चोट आई।

    वहीं, आसपास के लोगों ने किसी तरह बस से लोगों को निकाला और घायलों का उपचार कराया। क्षतिग्रस्त बस की सवारी दूसरी बस से रवाना की गई। आरोपी चालक ट्रक समेत मौके से फरार हो गया।

    यूपी परिवहन विभाग की एक बस सोमवार दोपहर मोदीनगर से गुजर रही थी। यह बस गाजियाबाद के आनंद विहार से चली थी, जिसमें करीब 35 लोग सवार थे। बस में चालक विनोद कुमार थे। बस जब मोदीनगर में बिसोखर कट के पास पहुंची तो सामने एक ट्रक चल रहा था। इस बीच अचानक ट्रक ने ब्रेक मार दिए। पीछे चल रही बस को चालक कंट्रोल नहीं कर सके। उन्हाेंने आपातकालीन ब्रेक लगाए, लेकिन फिर भी बस ट्रक में पीछे से टकरा गई।

    बताया गया कि हादसे में विनोद व दो सवारी अंकित व नीरज को चोट आई। आसपास के लोगों की मदद से चालक ने बस काे सड़क किनारे किया। तीनों का उपचार कराया। हादसे में बस का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि बस के पीछे कोई दूसरा वाहन नहीं आ रहा था। वरना बड़ा हादसा हो सकता था।

    वहीं, हादसे के बाद दिल्ली-मेरठ मार्ग पर भयंकर जाम लग गया। देखते ही देखते वाहनों की कतार लंबी होती चली गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दूसरी रोडरेज बस से अन्य सवारियों को आगे रवाना किया। यातायात व्यवस्था को दुरस्त कराया।

    इस मामले में एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना का कहना है कि हादसे की सूचना पर पुलिस को मौके पर भेजा गया था। कोई शिकायत फिलहाल नहीं मिली है।