Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Delhi-Meerut Expressway पर घने कोहरे में खड़े ट्रक से टकराई दारोगा की कार, ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार

    By Lokesh Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:16 AM (IST)

    दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण यूपी पुलिस के दारोगा बाबूराम शर्मा की कार खराब खड़े ट्रक से टकरा गई। गाजियाबाद से मेरठ आते समय सोलाना गां ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्‍मक‍ फोटो

    जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर शनिवार रात कार से मेरठ आ रहे यूपी पुलिस के दारोगा की कार कोहरे के कारण खराब खड़े ट्रक से टकरा गई। जोरदार टक्कर में एयरबैग खुलने से दारोगा की जान तो बच गई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुर्घटना के बाद ट्रक छोड़ कर चालक फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल दारोगा को सूचना पर पहुंची पुलिस ने सुभारती में भर्ती कराया है। दुर्घटना में कार का आगे का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। टीपीनगर के रोहटा रोड निवासी बाबूराम शर्मा यूपी पुलिस में दारोगा हैं। उनकी तैनाती गाजियाबाद में है।

    शनिवार देर रात बाबूराम अपनी किया सोनेट कार से गाजियाबाद से मेरठ आ रहे थे। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर सोलाना गांव के पास घना कोहरा था। एक्सप्रेसवे पर सड़क के किनारे एक खराब ट्रक खड़ा था। कोहरे के कारण बाबूराम कार नहीं देख पाए और वह ट्रक के पिछले हिस्से में जा टकराए।

    तेज रफ्तार से टकराने से कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इससे कार का एयरबेग खुल गया। दारोगा बाबूराम को काफी चोट आई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही काशी टोल प्लाजा से हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ी मौके पर पहुंची तथा घायल बाबूराम को कार से निकाला।

    इसके बाद एंबुलेंस बुलाकर उन्हें तत्काल सुभारती अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना के बाद एक्सप्रेस-वे पर जाम लग गया। मौके पर पहुंची टोल प्लाजा की कार ने क्षतिग्रस्त कार को हटाया। इसके बाद ही आवागमन शुरू हो पाया। सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना ने बताया कि हादसे की सूचना पर पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची तथा घायल दारोगा को अस्पताल में भर्ती कराया। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। चालक की तलाश की जा रही है।