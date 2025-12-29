Delhi-Meerut Expressway पर घने कोहरे में खड़े ट्रक से टकराई दारोगा की कार, ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार

जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर शनिवार रात कार से मेरठ आ रहे यूपी पुलिस के दारोगा की कार कोहरे के कारण खराब खड़े ट्रक से टकरा गई। जोरदार टक्कर में एयरबैग खुलने से दारोगा की जान तो बच गई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

दुर्घटना के बाद ट्रक छोड़ कर चालक फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल दारोगा को सूचना पर पहुंची पुलिस ने सुभारती में भर्ती कराया है। दुर्घटना में कार का आगे का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। टीपीनगर के रोहटा रोड निवासी बाबूराम शर्मा यूपी पुलिस में दारोगा हैं। उनकी तैनाती गाजियाबाद में है।

शनिवार देर रात बाबूराम अपनी किया सोनेट कार से गाजियाबाद से मेरठ आ रहे थे। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर सोलाना गांव के पास घना कोहरा था। एक्सप्रेसवे पर सड़क के किनारे एक खराब ट्रक खड़ा था। कोहरे के कारण बाबूराम कार नहीं देख पाए और वह ट्रक के पिछले हिस्से में जा टकराए।

तेज रफ्तार से टकराने से कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इससे कार का एयरबेग खुल गया। दारोगा बाबूराम को काफी चोट आई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही काशी टोल प्लाजा से हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ी मौके पर पहुंची तथा घायल बाबूराम को कार से निकाला।