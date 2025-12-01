'मुझसे फोन पर बात करो...', गाजियाबाद में मेडिकल की छात्रा को परेशान कर रहा शादीशुदा युवक
गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में एक मेडिकल छात्रा को एक शादीशुदा युवक परेशान कर रहा है। युवक उस पर फोन पर बात करने का दबाव बना रहा है और ऐसा न करने पर उसके पिता को जान से मारने की धमकी दे रहा है। युवक ने छात्रा को अपना हाथ काटकर उसकी तस्वीर भी भेजी। छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। खोड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक मेडिकल की छात्रा को दूसरे समुदाय का एक शादीशुदा युवक परेशान कर रहा है। आरोपित युवक छात्रा पर फोन पर बात करने का दबाव बना रहा है और मना करने पर पिता को जान से मारने की धमकी दे रहा है। आरोपित ने छात्रा को अपना हाथ काटकर फोटो भी भेजा।
पीड़ित छात्रा ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। पुलिस जांच कर रही है। पीड़िता छात्रा का कहना है कि वह खोड़ा में किराये के मकान में रहती हैं और नोएडा के जीएनएम से मेडिकल का कोर्स कर रही हैं।
पीड़िता का कहना है कि उनके ही गांव का रहने वाला युवक उन्हें परेशान कर रहा है। अलग-अलग नंबरों से फोन कर वह बात करने का दबाव बना रहा है और इंस्टाग्राम व फेसबुक के माध्यम से भी बात करने का प्रयास कर रहा है। आरोप है कि बात करने से मना करने पर आरोपित ने अपना हाथ काटकर फोटो भेजी और आत्महत्या की धमकी दी। आरोपित उनकी छवि परिचितों व रिश्तेदारों में खराब कर रहा है।
शादी न करने पर आरोपित पिता को जान से मारने की धमकी दे रहा है। आरोप है कि आरोपित की मां ने भी उन्हें फंसाने की धमकी दी। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
