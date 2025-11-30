Language
    गाजियाबाद: पत्नी प्रेमी के साथ रह रही थी... पति ने जहर खाकर बनाया वीडियो, अब 7 पर केस

    By Vinit Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 06:01 PM (IST)

    गाजियाबाद में अनिल नामक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता ने बहू और उसके रिश्तेदारों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि खुशबू नामक महिला अपने प्रेमी के साथ रह रही थी और उसने अपने परिवार के साथ मिलकर अनिल को परेशान किया, जिससे उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    गाजियाबाद में अनिल नामक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। 23 जुलाई को सिहानी गेट थाना क्षेत्र में अनिल नाम का युवक जहर खाकर मरा मिला। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक के पिता नवल किशोर ने कोर्ट के आदेश पर अपनी बहू और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि उनके बेटे को उसकी पत्नी और अन्य लोगों ने इतना प्रताड़ित किया कि उसने जहर खा लिया। युवक ने वीडियो बनाकर अपने रिश्तेदारों को भी भेजा।

    बिहार के मुजफ्फरपुर के बघई मनिहारी गांव के रहने वाले नवल किशोर सिंह की शिकायत पर उनके बेटे की पत्नी खुशबू सिंह, सास रीना देवी, ससुर गजेंद्र सिंह, साले बंटी और गोलू, खुशबू के प्रेमी अविनाश और अविनाश के पिता बिसन सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

    नवल किशोर का आरोप है कि उनकी बहू खुशबू उनके बेटे अनिल को छोड़कर डेढ़ साल से अविनाश के साथ रह रही थी। आरोप है कि खुशबू और उसके रिश्तेदारों ने उनके बेटे को बिहार से बहला-फुसलाकर घर बसाने का वादा किया। जब अनिल गाजियाबाद लौटा, तो उसे परेशान किया जाने लगा।

    नतीजतन, अनिल ने 23 जुलाई को ज़हर खा लिया। ज़हर खाने के बाद, अनिल ने अपनी मौत के लिए अपनी पत्नी और दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हुए अपना वीडियो बनाया और वीडियो अपने परिवार को भेज दिया। घटना के बाद उनके बेटे का मोबाइल फ़ोन भी गायब है। सिहानी गेट पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर लिया गया है और जांच के बाद ज़रूरी कार्रवाई की जा रही है।