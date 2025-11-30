गाजियाबाद: पत्नी प्रेमी के साथ रह रही थी... पति ने जहर खाकर बनाया वीडियो, अब 7 पर केस

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। 23 जुलाई को सिहानी गेट थाना क्षेत्र में अनिल नाम का युवक जहर खाकर मरा मिला। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक के पिता नवल किशोर ने कोर्ट के आदेश पर अपनी बहू और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि उनके बेटे को उसकी पत्नी और अन्य लोगों ने इतना प्रताड़ित किया कि उसने जहर खा लिया। युवक ने वीडियो बनाकर अपने रिश्तेदारों को भी भेजा।

बिहार के मुजफ्फरपुर के बघई मनिहारी गांव के रहने वाले नवल किशोर सिंह की शिकायत पर उनके बेटे की पत्नी खुशबू सिंह, सास रीना देवी, ससुर गजेंद्र सिंह, साले बंटी और गोलू, खुशबू के प्रेमी अविनाश और अविनाश के पिता बिसन सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

नवल किशोर का आरोप है कि उनकी बहू खुशबू उनके बेटे अनिल को छोड़कर डेढ़ साल से अविनाश के साथ रह रही थी। आरोप है कि खुशबू और उसके रिश्तेदारों ने उनके बेटे को बिहार से बहला-फुसलाकर घर बसाने का वादा किया। जब अनिल गाजियाबाद लौटा, तो उसे परेशान किया जाने लगा।