    812 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करते ही खाते से कटे 59 हजार, गाजियाबाद में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला

    By Ashutosh Gupta Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    गाजियाबाद में एक व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो गया। उसने 812 रुपये का ऑनलाइन भुगतान किया, जिसके बाद उसके खाते से 59 हजार रुपये कट गए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह घटना ऑनलाइन लेनदेन में सावधानी बरतने की आवश्यकता को दर्शाती है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। शालीमार गार्डन थानाक्षेत्र के विक्रम एन्क्लेव में एक युवक ने 812 रुपये का आनलाइन भुगतान किया तो साइबर ठगों ने डेबिट कार्ड से 59 हजार रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    विक्रम एन्क्लेव निवासी चंदन सिंह का कहना है कि 18 सितंबर को वह विक्रम एन्क्लेव में ही एक शापिंग माल में खरीदारी करने के लिए गए थे। उन्होंने कुछ सामान खरीदा और उन्हें 812 रुपये का भुगतान करना था। इसके लिए उन्होंने डेबिट कार्ड के माध्यम से आनलाइन भुगतान की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने जब भुगतान का प्रयास किया तो खाते से 812 रुपये की जगह 59 हजार रुपये कट गए।

    इसकी शिकायत उन्होंने आनलाइन साइबर अपराध पोर्टल पर की। अब पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद रिपोर्ट दर्ज की है। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।