812 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करते ही खाते से कटे 59 हजार, गाजियाबाद में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। शालीमार गार्डन थानाक्षेत्र के विक्रम एन्क्लेव में एक युवक ने 812 रुपये का आनलाइन भुगतान किया तो साइबर ठगों ने डेबिट कार्ड से 59 हजार रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विक्रम एन्क्लेव निवासी चंदन सिंह का कहना है कि 18 सितंबर को वह विक्रम एन्क्लेव में ही एक शापिंग माल में खरीदारी करने के लिए गए थे। उन्होंने कुछ सामान खरीदा और उन्हें 812 रुपये का भुगतान करना था। इसके लिए उन्होंने डेबिट कार्ड के माध्यम से आनलाइन भुगतान की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने जब भुगतान का प्रयास किया तो खाते से 812 रुपये की जगह 59 हजार रुपये कट गए।