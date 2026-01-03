Language
    लोनी हत्याकांड में सिपाही व पुलिस के बीच छुपन-छुपाई का खेल, कोर्ट में सरेंडर की तैयारी के बीच कड़ी हुई घेराबंदी

    By Ashutosh Gupta Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:41 PM (IST)

    लोनी में सेवानिवृत्त एयरफोर्स अधिकारी योगी की हत्या के आरोपी सिपाही नवीन ने गाजियाबाद कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दी है। पुलिस उसे कोर्ट में सरेंडर करने ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    हत्यारोपित सिपाही नवीन।

    आशुतोष गुप्ता, साहिबाबाद। लोनी थाना क्षेत्र में 26 दिसंबर को गोलियां मारकर की गई एयरफोर्स के सेवानिवृत अधिकारी योगी की हत्या में आरोपित सिपाही नवीन कोर्ट में सरेंडर की तैयारी में है। उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से गाजियाबाद कोर्ट में सरेंडर की अर्जी डाली है। कोर्ट ने अर्जी पर गौर करते हुए लोनी पुलिस से जवाब मांगा है। लोनी पुलिस ने कोर्ट को दिए जवाब में कहा है कि सिपाही नवीन का नाम योगेश हत्याकांड में प्रकाश में आया है। वह फरार चल रहा है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। अर्जी डालने के बाद पुलिस ने आरोपित नवीन की घेराबंदी शुरू कर दी है।

    गिरफ्तारी के लिए बिछाया जाल

    पुलिस ने गाजियाबाद कोर्ट में उसकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछा दिया है। पुलिसकर्मियों को वर्दी के साथ सादे कपड़ों में भी कोर्ट में तैनात कर दिया गया है। पुलिस नहीं चाहती कि सिपाही नवीन कोर्ट में सरेंडर करे बल्कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने की तैयारी में है। इसके साथ ही पुलिस ने दिल्ली खजूरी, मथुरा, अलीगढ़ व समेत कई स्थानों पर डेरा डाला हुआ है। एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि आरोपितों की तलाश में टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

    नवीन की गतिविधियां संदिग्ध मान रही पुलिस

    आठ अगस्त से नौकरी से लगातार गैरहाजिर चल रहे सिपाही की गतिविधियों को पुलिस संदिग्ध मान, इस बात का पता लगा रही है कि लंबे अंतराल में वह नौकरी की परवाह किए बगैर क्या करता रहा। हालांकि अभी पुलिस को उसका आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। पुलिस ने उसकी सीडीआर निकाली तो पता चला कि वह हत्या से एक माह पूर्व ही लोनी में अपने साले अरविंद के पास आ गया था। इसके बाद वह लगातार लोनी रहा। बीच-बीच में वह गाजियाबाद, दिल्ली, अलीगढ़ में घूमता रहा। पुलिस उसका पिछला सीडीआर भी निकाल रही है।

    लाल कुर्ते से हुई आरोपित सिपाही की पहचान

    योगेश की हत्या के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली थी। इसमें एक बाइक पर दो संदिग्ध दिखाई दिए। बाइक चलाने वाला लाल रंग के कुर्ते में था। जब पुलिस ने अरविंद से पूछताछ की तो उसने नवीन को बचाने का प्रयास किया। जब पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालती हुई जब अरविंद के घर तक पहुंची और बाइक बरामद की तो वहां एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि बाइक खड़ी करने लाल कुर्ते वाला आया था। इसके बाद पुलिस ने नवीन की पहचान की।

    ट्रेनिंग के बाद कौशांबी जनपद में ही मिल गई थी तैनाती

    नवीन ने बीएसएफ की नौकरी छोड़कर यूपी पुलिस में भर्ती की तैयारी की थी। वर्ष 2019 बैच में उसका चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर हुआ था। इसके बाद उसकी ट्रेनिंग कौशांबी जनपद में हुई और उसी जगह उसकी तैनाती कर दी गई।

    कौशांबी में कई थानों और कार्यालयों में तैनात रहने के बाद नवीन को जनपद की मीडिया सेल में तैनाती मिली। यहां से वह आठ अगस्त से गैरहाजिर चल रहा था। गाजियाबाद पुलिस ने सिपाही पर कार्रवाई के लिए कौशांबी पुलिस को पत्र लिखकर नवीन की रिपोर्ट भेजी है।

    कौशांबी पुलिस का कहना है कि अभी रिपोर्ट नहीं मिली है, रिपोर्ट मिलने के बाद आरोपित पर निलंबन की कार्रवाई करते हुए जांच बैठाई जाएगी। पुलिस नवीन के बीएसएफ की नौकरी छोड़ने के कारणों का भी पता लगा रही है।

    योगेश के बेटों ने साधा दिल्ली के अधिवक्ता से संपर्क

    योगेश की हत्या की सुपारी देने वाले आरोपित बेटे नितीश व गुड्डू दिल्ली के एक अधिवक्ता के संपर्क में हैं। वह सरेंडर की तैयारी में हैं। अधिवक्ता के माध्यम से वह कोर्ट में जल्द ही सरेंडर की अर्जी लगवा सकते हैं।

