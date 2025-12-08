Language
    हुक्का बार में छापा पड़ते ही मची भगदड़, पुलिस ने महिला समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार

    By Shobhit Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 08:30 AM (IST)

    गाजियाबाद पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर हुक्का बार पर छापा मारा, जिससे भगदड़ मच गई। मौके से एक महिला समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ...और पढ़ें

    पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपित l सौ. पुलिस

    संवाद सहयोगी, गाजियाबाद। लोनी बार्डर थाना पुलिस ने शनिवार रात लोनी बार्डर थाने से 100 मीटर की दूरी पर चल रहे रेस्टोरेंट की पहली मंजिल पर चल रहे अवैध हुक्का बार पर छापा मारा। पुलिस ने महिला समेत छह को हिरासत में लिया है। मौके से पुलिस ने 15 हुक्के, 15 चिलम, 15 पाइप, 13 चिमटा, एक छोटी डायरी, दो डिब्बा कोयला और दो डिब्बी तंबाकू फ्लेवर बरामद किए हैं। रेस्टोरेंट पर सात माह में यह दूसरी कार्रवाई है।

    लोनी बार्डर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शनिवार रात हुक्काबार पर छापा मारा। पुलिस ने हुक्का बार में काउंटर के पास बिलिंग कर रही युवती और पांच लोगों को पकड़ लिया। पूछताछ में युवकों ने अपने नाम सनवर उर्फ सोनू निवासी शास्त्री पार्क दिल्ली, रोहित निवासी शिव वाटिका लोनी बार्डर, विशाल, राहुल निवासी विकास कुंज लोनी बार्डर, आरीश निवासी खुशहाल पार्क लोनी व युवती ने अपना नाम प्रिया निवासी दिल्ली बताया।

    कागजात मांगे जाने पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। बता दें कि 24 मई को भी उक्त हुक्का बार में छापेमारी कर मैनेजर सतीश को पकड़ कार्रवाई की गई थी। एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि आरोपितों ने बताया कि हुक्का बार दिल्ली शाहदरा निवासी सतीश गर्ग का है। आरोपितों ने चोरी छिपे हुक्का बार का संचालन करना स्वीकार किया है। पूछताछ कर कार्रवाई की जा रही है।

