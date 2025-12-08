हुक्का बार में छापा पड़ते ही मची भगदड़, पुलिस ने महिला समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, गाजियाबाद। लोनी बार्डर थाना पुलिस ने शनिवार रात लोनी बार्डर थाने से 100 मीटर की दूरी पर चल रहे रेस्टोरेंट की पहली मंजिल पर चल रहे अवैध हुक्का बार पर छापा मारा। पुलिस ने महिला समेत छह को हिरासत में लिया है। मौके से पुलिस ने 15 हुक्के, 15 चिलम, 15 पाइप, 13 चिमटा, एक छोटी डायरी, दो डिब्बा कोयला और दो डिब्बी तंबाकू फ्लेवर बरामद किए हैं। रेस्टोरेंट पर सात माह में यह दूसरी कार्रवाई है।

लोनी बार्डर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शनिवार रात हुक्काबार पर छापा मारा। पुलिस ने हुक्का बार में काउंटर के पास बिलिंग कर रही युवती और पांच लोगों को पकड़ लिया। पूछताछ में युवकों ने अपने नाम सनवर उर्फ सोनू निवासी शास्त्री पार्क दिल्ली, रोहित निवासी शिव वाटिका लोनी बार्डर, विशाल, राहुल निवासी विकास कुंज लोनी बार्डर, आरीश निवासी खुशहाल पार्क लोनी व युवती ने अपना नाम प्रिया निवासी दिल्ली बताया।