Ghaziabad News: बुजुर्ग दंपती पर लूट के लिए किया था हमला, मुठभेड़ में दोनों आरोपितों को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कविनगर में 27 नवंबर को बुजुर्ग दंपती नरेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी मधु शर्मा को पेपर कटर से हमला कर लूट करने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। पकड़ा गया एक आरोपित बाइक टैक्सी चलाता है। घटना से कुछ दिन पूर्व आरोपित एक सवारी को छोड़ने बुजुर्ग के घर आया था। वहीं दंपती को अकेला देख उसने लूट की योजना बनाई। इसके बाद 26 नवंबर को रेकी करने आया था।

एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य के अनुसार 27 नवंबर की दोपहर एक बदमाश बैंक प्रतिनिधि बनकर डीटीसी से सेवानिवृत 72 वर्षीय नरेंद्र शर्मा के घर पहुंचा। पानी मांगने के बहाने घर में घुसा और नरेंद्र शर्मा पर पेपर कटर से हमला कर दिया। उन्हें बचाने आईं उनकी पत्नी 70 वर्षीय मधु शर्मा को भी पेपर कटर मारकर घायल कर दिया और महिला के सोने की टाप्स और चेन लूटकर बाहर खड़े अपने साथी के साथ फरार हो गया।

शनिवार को चेकिंग के दौरान महागुनपुरम सोसायटी के पास बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। आरोपित की पहचान नोएडा के छिजारसी निवासी रवि शर्मा उर्फ लवली के रूप में हुई। जबकि उसका साथी छिजारसी निवासी अंकुश उर्फ अंकुर शर्मा को पुलिस ने दबोच लिया।

पूछताछ में पता चला कि रवि ने 2014 में पालिटेक्निक किया था। लेकिन स्थायी नौकरी न होने और नशे की लत के चलते गलत रास्ते पर उतर गया। वहीं अंकुश उर्फ अंकुर बीकाम पास है और बाइक टैक्सी चलाता है। बीते महीने एक सवारी को छोड़ते समय उसने बुजुर्ग दंपती के घर को देखा और अकेलेपन का अंदाज़ा लगाया।