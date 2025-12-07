40 जिलों में 128 FIR पर गाजियाबाद में कार्रवाई ठप, कफ सीरप मामले में वाराणसी STF ने खोले कई राज

विनीत कुमार, गाजियाबाद। कफ सीरप तस्करी पर दो जिलों में सबसे बड़े गिरोह का बीते महीने पर्दाफाश हुआ था। गाजियाबाद में तीन नवंबर को पुलिस ने साढ़े तीन करोड़ रुपये का कफ सीरप बांग्लादेश तस्करी के लिए भेजने के आरोप में आठ लोग गिरफ्तार किए थे। लेकिन इस नेटवर्क के स्थानीय संचालकों, सप्लायर, ट्रांसपोर्टर और वित्तीय मददगारों तक पहुंचने में गाजियाबाद पुलिस बेहद धीमी साबित हुई।

गाजियाबाद में जहां पुलिस तीन नवंबर के बाद एक भी आरोपित गिरफ्तार नहीं कर पाई वहीं वाराणसी में एसटीएफ ने कई आरोपित दबोचे हैं। प्रदेश के 40 जिलों में कफ सीरप तस्करी के मामले में 128 एफआइआर दर्ज की गई हैं। जिस तरह कई राज्यों में गिरोह की सक्रियता सामने आई है उससे आने वाले दिनों में एसटीएफ को इसकी जांच सौंपी जा सकती है।

जिले में कफ सीरप तस्करी का पर्दाफाश होने के बावजूद अभी तक एक भी आरोपित स्थानीय पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। इसके उलट वाराणसी में एसटीएफ ने गाजियाबाद से जुड़े तारों का पीछा करते हुए कई तस्करों को बेनकाब कर दिया। इतनी बड़ी बरामदगी के बाद भी जिले में कोई ठोस रणनीति पुलिस की नजर नहीं आई है।

अधिकारी हर बार जांच जारी है होने की बात बताते हैं, लेकिन जांच में कुछ ठोस नहीं निकाल पाए हैं। पुलिस मामले में सौरव त्यागी के बैंक खाते और उसकी फर्मों की जानकारी ही जुटा पाई है। जबकि पूरे गिरोह के अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी एवं नेटवर्क कैसे काम करता था इसकी ठोस जानकारी पुलिस बता नहीं पा रही है।