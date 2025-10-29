अब हरनंदी में नहीं जाएगा नालों का कूड़ा, नदी को स्वच्छ बनाने के लिए 18 गांवों में बन रहे सिल्ट कैचर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हरनंदी नदी के किनारे स्थित 18 गांवों के नालों पर सिल्ट कैचर और फिल्टर चैंबर बनाने का कार्य किया जा रहा है। इससे नालों का कूड़ा नदी में नहीं जाएगा, नदी में स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा नदी के किनारे हरियाली को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण भी किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अगले मानसून सीजन में पौधारोपण किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले में हरनंदी नदी के किनारे मोरटी, मथुरापुर, अटौर, मकरैड़ा महमूदाबाद, असालतनगर फर्रुखनगर, भनेड़ा खुर्द, मुर्तजाबाद भूपखेड़ी, सिरौरा सलेमपुर, नेकपुर साबितनगर, भदौली, खौराजपुर विहंग, रेवड़ा - रेवड़ी, सुराना, मतौर, कुन्हैड़ा गौर सुठारी गांव हैं। इन गांवाें में लोग नालियों में कचरा भी बहा देते हैं, जो कि नालियों से नालों में होते हुए नदी तक पहुंचता है। इससे नदी में गंदगी होती है।