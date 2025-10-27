Language
    हरनंदी नदी में गंगाजल न आने से नाराज श्रद्धालुओं ने किया धरना-प्रदर्शन, अधिकारियों पर लगाया ये आरोप

    By Rahul Kumar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 12:19 PM (IST)

    गाजियाबाद के साहिबाबाद में हरनंदी नदी में गंगाजल न आने से नाराज श्रद्धालुओं ने धरना-प्रदर्शन किया। छठ महापर्व से पहले गंगाजल न होने से श्रद्धालुओं को सूर्य को अर्घ्य देने में परेशानी हो रही है। पुरबिया जनकल्याण समिति ने जिला प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की और अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। गंगाजल आने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी है।  

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में साहिबाबाद के हरनंदी नदी में गंगाजल नहीं आने से नाराज श्रद्धालुओं ने रविवार को धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला प्रशासन व नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। श्रद्धालुओं का कहना है कि हरनंदी घाट पर गंदा पानी बह रहा है, इसमें खड़े होकर डूबते व उगते सूर्य को अर्घ्य कैसे देंगे।

    पुरबिया जनकल्याण समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि छह महापर्व पूर्वांचल समाज के लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। यहां बीते कई माह से व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की जा रही थी। इसके बाद भी अभी तक हरनंदी नदी में गंगाजल नहीं आया है। अगर गंगाजल ही नहीं आएगा तो पानी साफ नहीं होगा।

    वहीं, घाट तक भी अभी पानी नहीं पहुंचा है। इससे श्रद्धालुओं को छठ महापर्व के चलते सोमवार को अस्त होते हुए सूर्य व मंगलवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने में परेशानी होगी। विधि-विधान से पूजा नहीं कर पाएंगे।

    समिति के महासचिव राकेश तिवारी ने बताया कि लगातार मांग करने के बाद भी बड़ी लापरवाही की गई है। अगर अधिकारी चाहते तो हरनंदी में गंगाजल आ जाता। इसके बाद भी अधिकारी हरनंदी नदी में दो हजार क्यूसेक पानी छोड़ने का दावा कर रहे हैं।

    उनका कहना है कि अगर पानी गंगाजल छोड़ा गया है तो वह जा कहां रहा है। गंगाजल नहीं आने व पानी साफ नहीं होने तक धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा।