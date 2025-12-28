Language
    गाजियाबाद की अवैध कॉलोनी में प्लॉट का झांसा देकर महिला से 4.71 लाख ठगे, मसूरी पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 11:13 AM (IST)

    मसूरी इलाके में एक महिला को अवैध कॉलोनी में प्लॉट का झांसा देकर 4.71 लाख रुपये ठग लिए गए। सिहानी निवासी शकीना बानो ने डासना निवासी महताब आलम से 100 गज ...और पढ़ें

    गाजियाबाद में महिला से 4.71 लाख की ठगी।

    विनीत कुमार, गाजियाबाद। मसूरी इलाके में अवैध कालोनी में जमीन का सौदा कर एक महिला से 4.71 लाख रुपए हड़प लिए। पीड़िता की शिकायत पर मसूरी पुलिस ने केस दर्ज किया है।

    सिहानी निवासी शकीना बानो ने इसी वर्ष मार्च में डासना निवासी महताब आलम से एक कालोनी में 100 गज भूखंड का सौदा किया था। उनके पति ने महताब को 4.21 लाख रुपए ट्रांसफर किए और 50 हजार रुपए नकद दिए। कुछ समय बाद उन्हें जानकारी हुई कि महताब ने उनसे किसी अन्य व्यक्ति की जमीन का सौदा किया है।

    उन्होंने विरोध जताया तो उसने कुछ ही दिन में रुपए वापसी के लिए वादा किया। कई माह बीतने के बाद आरोपित ने रुपए देने से मना कर दिया। परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस से गुहार लगाई है।