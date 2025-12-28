गाजियाबाद की अवैध कॉलोनी में प्लॉट का झांसा देकर महिला से 4.71 लाख ठगे, मसूरी पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
विनीत कुमार, गाजियाबाद। मसूरी इलाके में अवैध कालोनी में जमीन का सौदा कर एक महिला से 4.71 लाख रुपए हड़प लिए। पीड़िता की शिकायत पर मसूरी पुलिस ने केस दर्ज किया है।
सिहानी निवासी शकीना बानो ने इसी वर्ष मार्च में डासना निवासी महताब आलम से एक कालोनी में 100 गज भूखंड का सौदा किया था। उनके पति ने महताब को 4.21 लाख रुपए ट्रांसफर किए और 50 हजार रुपए नकद दिए। कुछ समय बाद उन्हें जानकारी हुई कि महताब ने उनसे किसी अन्य व्यक्ति की जमीन का सौदा किया है।
उन्होंने विरोध जताया तो उसने कुछ ही दिन में रुपए वापसी के लिए वादा किया। कई माह बीतने के बाद आरोपित ने रुपए देने से मना कर दिया। परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस से गुहार लगाई है।
