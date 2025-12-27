दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किए गए गैस सिलेंडर रिसाव से झुलसे मां-बेटा, हालत गंभीर
लोनी के ट्रोनिका सिटी में गैस सिलेंडर रिसाव से लगी आग में मां-बेटा गंभीर रूप से झुलस गए। राजेश (38) और उनकी मां कलावती (60) खाना बनाते समय हादसे का शि ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, लोनी। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में खाना बनाते समय समय शुक्रवार रात को गैस सिलेंडर में हुए रिसाव के बाद आग लगने से झुलसे मां बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। उनको शनिवार को दिल्ली जीटीबी अस्पताल से सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है।
मूलरूप से रायबरेली के जगतपुर जड़ैया निवासी राजेश (38) मां कलावती (60) व पत्नी काजल के साथ ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर बी-1 में स्थित एक मकान में किराए पर रहकर फैक्ट्रियों में टिफिन सप्लाई का काम करते हैं। स्वजन के अनुसार शुक्रवार रात खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में रिसाव हो गया और आग लगने से आग की चपेट में आकर मां बेटा बुरी तरह झुलस गए।
आसपास के लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से घरेलू सामान जलकर राख हो गया। दुर्घटना में झुलसे हुए लोगों को पुलिस ने लोनी के 50 शैय्या संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया।
जहां हालत गंभीर देख चिकित्सक ने घायलों को दिल्ली जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया था। हालत में सुधार न होने पर मां बेटे को अब दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने बताया कि सफदरजंग अस्पताल में उपचार के बाद दोनों की हालत खतरे से बाहर है।
